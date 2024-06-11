Хто з освітян має право на відстрочку — Finance.ua

Хто з освітян має право на відстрочку Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Хто з освітян має право на відстрочку

18 травня 2024 року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Його положення передбачають отримання відстрочки від призову для деяких освітян.

Про це розповіла молодша юристка практики військового права ЮК «Приходько та партнери» Діана Скумадчук.

Хто має право на відстрочку

Відповідно до норм законодавства від призову по мобілізації звільняються:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь й працюють не менше ніж на 0,75 ставки,

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють не менш як на 0,75 ставки,

«Крім цього, варто зазначити, що отримати відстрочку від мобілізації можуть громадяни, які навчаються на аспірантурі та докторантурі, та громадяни, що зараховані на навчання до інтернатури, але при цьому форма такого навчання повинна бути обов’язково денною чи дуальною», — зазначає Діана Скумадчук.

Чи зберігається заробітна плата

Експертка також зазначає, що в разі мобілізації посади та робочі місця освітян повинні зберігатися за ними.

«Однак законодавство не передбачає обов’язку роботодавця зберігати нарахування заробітної плати мобілізованому громадянину. Тобто, заробітна плата може бути збережена лише за бажанням роботодавця», — наголошує юристка.

Зміни до закону про мобілізацію

Наразі нардепи не планують змінювати закон про мобілізацію. Ті проблеми, які виникають, можна розв’язати без змін до документа. Це, зокрема, критерії бронювання для підприємств.

«Це, наприклад, підприємства, зокрема у сфері військово-промислового комплексу, критичної інфраструктури, залізничного транспорту, енергетики. Для того, щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані. А далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки у них ще на сьогодні немає броні. Вийшло дещо замкнене коло», — розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський

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