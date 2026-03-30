0 800 307 555
Хто став найкращим керівником маркетингу банків за версією FinAwards

Хто став найкращим керівником маркетингу банків за версією FinAwards
Хто став найкращим керівником маркетингу банків за версією FinAwards
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». У списку нагород — номінація «Найкращий керівник маркетингу», де визначили найкращих банківських маркетологів.

Трійка лідерів

Керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank Олексій Мороз отримав «бронзу», посівши третє місце серед найкращих керівників маркетингу. У банку кажуть, що під керівництвом Мороза Sense Bank реалізував масштабні партнерські кампанії:
  • кампанія Bolt x Visa x Sense Bank принесла 67,1 млн контактів та понад 1 млн конверсій, а інтеграція RED 2.0 у Glovo забезпечила зростання транзакцій на 200 відсотків;
  • брендова кампанія з Megogo та Олександром Усиком принесла понад 100 млн контактів за 19 днів і 26 млн органічного охоплення;
  • маркетинг банку сфокусувався на data driven підході та нативних інтеграціях у Bolt, Glovo і Megogo, досягаючи CTR до 4,5% за ринкових бенчмарків до 1%.
Керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank Олексій Мороз та директорка департаменту маркетингу ПУМБ Ксенія Сікорська з нагородами на FinAwards-2026
Керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank Олексій Мороз та директорка департаменту маркетингу ПУМБ Ксенія Сікорська з нагородами на FinAwards-2026
На другій сходинці за результатами голосування опинилася директорка департаменту маркетингу ПУМБ Ксенія Сікорська. Серед заслуг керівниці виділяють такі:
  • у 2025 році понад дві третини нових клієнтів залучили з digital-каналів, роздрібна база зросла на 667 тис. клієнтів, корпоративна — на 135%;
  • кредитний портфель у роздрібному сегменті зріс на 4%, а флагманський продукт «Сплачуйте частинами» досяг 5 млрд грн і 300 тис. операцій;
  • у 2025 році банк інвестував 283 млн грн у проєкти корпоративної соціальної відповідальності, зберігаючи один із найвищих рівнів довіри до бренду, за даними CBR.
Трійку призерів очолила Вікторія Ващенко, Chief marketing officer у monobank.
Фото: <a href="https://www.linkedin.com/in/viktoriia-vashchenko-b2172056/">www.linkedin.com/in/viktoriia-vashchenko-b2172056/</a>
Фото: www.linkedin.com/in/viktoriia-vashchenko-b2172056/
У банку поділилися заслугами, здобутими під керівництвом Ващенко:
  • кампанія «Лимони» з нагоди 10 млн клієнтів у monobank охопила 8,2 млн українців без paid promotion та стала одним із наймасштабніших вірусних проєктів року;
  • у 2025 році monobank залучив 1 242 000 нових клієнтів;
  • благодійні кампанії банку об’єднали мільйони користувачів і дали змогу зібрати понад 35 млрд грн на підтримку Сил оборони та благодійного сектору, поєднавши маркетинг, довіру та національний масштаб.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Сенс БанкПУМБmonobank
Також за темою
Також за темою
