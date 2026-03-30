Хто став найкращим керівником маркетингу банків за версією FinAwards

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». У списку нагород — номінація «Найкращий керівник маркетингу», де визначили найкращих банківських маркетологів.

Трійка лідерів

Керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank Олексій Мороз отримав «бронзу», посівши третє місце серед найкращих керівників маркетингу. У банку кажуть, що під керівництвом Мороза Sense Bank реалізував масштабні партнерські кампанії:

кампанія Bolt x Visa x Sense Bank принесла 67,1 млн контактів та понад 1 млн конверсій, а інтеграція RED 2.0 у Glovo забезпечила зростання транзакцій на 200 відсотків;

брендова кампанія з Megogo та Олександром Усиком принесла понад 100 млн контактів за 19 днів і 26 млн органічного охоплення;

маркетинг банку сфокусувався на data driven підході та нативних інтеграціях у Bolt, Glovo і Megogo, досягаючи CTR до 4,5% за ринкових бенчмарків до 1%.

Керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank Олексій Мороз та директорка департаменту маркетингу ПУМБ Ксенія Сікорська з нагородами на FinAwards-2026

На другій сходинці за результатами голосування опинилася директорка департаменту маркетингу ПУМБ Ксенія Сікорська. Серед заслуг керівниці виділяють такі: за результатами голосування опинилася. Серед заслуг керівниці виділяють такі:

у 2025 році понад дві третини нових клієнтів залучили з digital-каналів, роздрібна база зросла на 667 тис. клієнтів, корпоративна — на 135%;

кредитний портфель у роздрібному сегменті зріс на 4%, а флагманський продукт «Сплачуйте частинами» досяг 5 млрд грн і 300 тис. операцій;

у 2025 році банк інвестував 283 млн грн у проєкти корпоративної соціальної відповідальності, зберігаючи один із найвищих рівнів довіри до бренду, за даними CBR.

Вікторія Ващенко, Chief marketing officer у monobank. Трійку призерів очолила

У банку поділилися заслугами, здобутими під керівництвом Ващенко:

кампанія «Лимони» з нагоди 10 млн клієнтів у monobank охопила 8,2 млн українців без paid promotion та стала одним із наймасштабніших вірусних проєктів року;

у 2025 році monobank залучив 1 242 000 нових клієнтів;

благодійні кампанії банку об’єднали мільйони користувачів і дали змогу зібрати понад 35 млрд грн на підтримку Сил оборони та благодійного сектору, поєднавши маркетинг, довіру та національний масштаб.

