Хто може завезти машину в Україну без сплати мита — Finance.ua

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Хто може завезти машину в Україну без сплати мита

Технології&Авто
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В умовах воєнного стану вільно перетинати державний кордон з громадян України можуть жінки, пенсіонери, багатодітні чоловіки, люди з інвалідністю тощо.
Також виїжджати можуть офіційні перевізники, які мають дозвіл на вантажні перевезення, і волонтери — представники організацій, що оформили заявки в системі Мінінфраструктури «Шлях».

Хто може не платити за розмитнення

Усі, хто завозить машини для потреб фронту — як фізичні, так і юридичні особи. Але автівки мають бути в належний спосіб оформлені, тобто як «гуманітарні».
Для цього її отримувачем має бути благодійний фонд, громадська організація, військова чи пожежна частина або медзаклад.
Це все регулюється законом «Про гуманітарну допомогу» та постановою Кабміну № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».
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На кордоні з Україною потрібно заповнити митну декларацію про ввезення гуманітарної допомоги за спрощеною формою: вказати дані водія, автомобіля та його отримувача.
Це можна зробити в паперовому вигляді або онлайн.
Якщо отримувачем машини є фізична особа чи приватне підприємство, то митні платежі доведеться платити в повному обсязі.
Також не потрібно платити за розмитнення електромобілів — Верховна Рада ухвалила відповідний закон ще 2018 року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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