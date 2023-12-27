Хто може отримати виплати від міжнародної організації: який термін подачі заявки — Finance.ua

Хто може отримати виплати від міжнародної організації: який термін подачі заявки
Міжнародна організація Fight For Right оголосила про те, що триває реєстрація на виплати грошової допомоги нещодавно переміщеним сім'ям з людьми з інвалідністю та дітьми з інвалідністю.
Адресні виплати допоможуть покрити основні витрати в зимовий період тим, хто зіткнувся з втратою майна і засобів для проживання.
Гуманітарні виплати призначені для тих, хто набув статусу ВПО не раніше трьох місяців тому. Це можуть бути:
• люди з інвалідністю;
• батьки дітей з інвалідністю.
Як зареєструватися і отримати виплати
Для подачі заявки, потрібно заповнити онлайн-форму за цим посиланням.
Разом з анкетою потрібно буде завантажити:
• копію довідки ВПО;
• довідку МСЕК.
У разі схвалення заявки представники організації самі з вами зв’яжуться.
Реєстрація на гуманітарні виплати закінчується 28 грудня.
Довідка Finance.ua:
Програму мінігрантів для жінок-підприємниць запустив Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні». Про це повідомляється на сайті фонду. Фонд «Жіночі можливості в Україні» проводить конкурс мінігрантів для підтримки та розвитку підприємництва в Одеській та Миколаївській областях. Фонд надає гранти жінкам-підприємницям, які продовжують вести свій бізнес в умовах воєнного стану, — повідомили у фонді.
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