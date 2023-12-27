Хто може отримати виплати від міжнародної організації: який термін подачі заявки — Finance.ua

Хто може отримати виплати від міжнародної організації: який термін подачі заявки Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Міжнародна організація Fight For Right оголосила про те, що триває реєстрація на виплати грошової допомоги нещодавно переміщеним сім'ям з людьми з інвалідністю та дітьми з інвалідністю.

Адресні виплати допоможуть покрити основні витрати в зимовий період тим, хто зіткнувся з втратою майна і засобів для проживання.

Гуманітарні виплати призначені для тих, хто набув статусу ВПО не раніше трьох місяців тому. Це можуть бути:

• люди з інвалідністю;

• батьки дітей з інвалідністю.

Як зареєструватися і отримати виплати

Для подачі заявки, потрібно заповнити онлайн-форму за цим посиланням

Разом з анкетою потрібно буде завантажити:

• копію довідки ВПО;

• довідку МСЕК.

У разі схвалення заявки представники організації самі з вами зв’яжуться.

Реєстрація на гуманітарні виплати закінчується 28 грудня.

Довідка Finance.ua:

Програму мінігрантів для жінок-підприємниць запустив Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні». Про це повідомляється на сайті фонду. Фонд «Жіночі можливості в Україні» проводить конкурс мінігрантів для підтримки та розвитку підприємництва в Одеській та Миколаївській областях. Фонд надає гранти жінкам-підприємницям, які продовжують вести свій бізнес в умовах воєнного стану, — повідомили у фонді.

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