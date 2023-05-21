Хто може отримати статус учасника бойових дій: які документи підтверджують право на пільги — Finance.ua

Хто може отримати статус учасника бойових дій: які документи підтверджують право на пільги Сьогодні 12:30 — Особисті фінанси

Хто може отримати статус учасника бойових дій: які документи підтверджують право на пільги

В Україні учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна підтримка для здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах — професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. Пільги передбачені для студентів, які навчаються на денній формі бакалаврату чи магістратури.

Особи з інвалідністю внаслідок війни проходять вступні випробування у формі співбесіди. УБД можуть не вступати за результатами ЗНО, а замість цього пройти вступні випробування у формі вступних іспитів.

Навчатися за кошти державного та/або місцевого бюджету громадяни України можуть лише один раз.

Які документи підтверджують право на пільги

Такими документами є:

посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;

посвідчення члена сім'ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку — довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої особи, або опікуну) встановленого зразка;

свідоцтво про народження дитини;

довідка про взяття на облік ВПО встановленого зразка;

довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка.

Хто може отримати статус учасника бойових дій

військовослужбовці Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужби;

військовослужбовці Військової прокуратури України;

особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби;

поліціянти, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ, Держспецзв’язку, Управління державної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій;

особи, які були у складі добровольчих формувань (добровольці).

Щоб отримати статус учасника бойових дій, необхідно бути залученим у воєнних діях мінімум 30 днів. Якщо особа отримала поранення, яке не дозволяє надалі виконувати свої обов’язки, то людині надають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Кількість днів на війні у такому разі не рахується.

Особи, які не є військовими, наприклад — волонтери, можуть отримати статус учасника війни.

Освіта — не єдина пільга, яку можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти.

Читайте більше в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.