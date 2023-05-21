Хто може отримати статус учасника бойових дій: які документи підтверджують право на пільги — Finance.ua
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Хто може отримати статус учасника бойових дій: які документи підтверджують право на пільги

Особисті фінанси
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Хто може отримати статус учасника бойових дій: які документи підтверджують право на пільги
Хто може отримати статус учасника бойових дій: які документи підтверджують право на пільги
В Україні учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна підтримка для здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах — професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. Пільги передбачені для студентів, які навчаються на денній формі бакалаврату чи магістратури.
Особи з інвалідністю внаслідок війни проходять вступні випробування у формі співбесіди. УБД можуть не вступати за результатами ЗНО, а замість цього пройти вступні випробування у формі вступних іспитів.
Навчатися за кошти державного та/або місцевого бюджету громадяни України можуть лише один раз.

Які документи підтверджують право на пільги

Такими документами є:
  • посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
  • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;
  • посвідчення члена сім'ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку — довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої особи, або опікуну) встановленого зразка;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • довідка про взяття на облік ВПО встановленого зразка;
  • довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка.

Хто може отримати статус учасника бойових дій

  • військовослужбовці Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужби;
  • військовослужбовці Військової прокуратури України;
  • особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби;
  • поліціянти, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ, Держспецзв’язку, Управління державної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • особи, які були у складі добровольчих формувань (добровольці).
Щоб отримати статус учасника бойових дій, необхідно бути залученим у воєнних діях мінімум 30 днів. Якщо особа отримала поранення, яке не дозволяє надалі виконувати свої обов’язки, то людині надають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Кількість днів на війні у такому разі не рахується.
Особи, які не є військовими, наприклад — волонтери, можуть отримати статус учасника війни.
Освіта — не єдина пільга, яку можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти.
Читайте більше в нашій статті:

Пільгова освіта для УБД та їхніх дітей

За матеріалами:
Finance.ua
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