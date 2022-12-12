Хто може отримати гроші у разі смерті пенсіонера: розмір допомоги і терміни — Finance.ua
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Хто може отримати гроші у разі смерті пенсіонера: розмір допомоги і терміни

Особисті фінанси
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У разі смерті пенсіонера особи, які здійснили поховання, мають право на отримання грошової допомоги. Допомога виплачується лише в тому випадку, поховання якщо не здійснили коштом держави.
Як нагадують у головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, грошова допомога може становити:
  • двомісячний розмір пенсії померлого;
  • тримісячний розмір пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо похована особа була військовим пенсіонером.
Подати заяву на отримання допомоги на поховання можна:
  • до будь-якого сервісного центру ПФУ;
  • через вебпортал Пенсійного фонду.
Разом із заявою потрібно подати такі документи:
  • паспорт заявника;
  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;
  • реквізити банківського рахунку;
  • якщо пенсіонер помер за межами країни, заявник має подати свідоцтво про смерть чи інший документ, легалізовані відповідно до законодавства іноземної країни.
Термін звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера необмежений.

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За матеріалами:
Finance.ua
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