Хто може отримати гроші у разі смерті пенсіонера: розмір допомоги і терміни — Finance.ua

Хто може отримати гроші у разі смерті пенсіонера: розмір допомоги і терміни Сьогодні 08:19 — Особисті фінанси

У разі смерті пенсіонера особи, які здійснили поховання, мають право на отримання грошової допомоги. Допомога виплачується лише в тому випадку, поховання якщо не здійснили коштом держави.

Як нагадують у головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, грошова допомога може становити:

двомісячний розмір пенсії померлого;

тримісячний розмір пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо похована особа була військовим пенсіонером.

Подати заяву на отримання допомоги на поховання можна:

до будь-якого сервісного центру ПФУ;

через вебпортал Пенсійного фонду.

Разом із заявою потрібно подати такі документи:

паспорт заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити банківського рахунку;

якщо пенсіонер помер за межами країни, заявник має подати свідоцтво про смерть чи інший документ, легалізовані відповідно до законодавства іноземної країни.

Термін звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера необмежений.

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