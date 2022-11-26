Хто із студентів може перевестися на бюджет, та як це зробити — Finance.ua

Хто із студентів може перевестися на бюджет, та як це зробити Сьогодні 19:28 — Особисті фінанси

Хто із студентів може перевестися на бюджет, та як це зробити

З 3 листопада розширено коло студентів, які можуть перевестися з контрактної форми навчання на «бюджет». Такою можливістю мають право скористатися одразу чотири категорії здобувачів фахової передвищої та вищої освіти

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Хто із студентів може перевестися на бюджет:

діти (до 23 років) загиблих Захисників і Захисниць України;

особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни;

діти (до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

особи, які:

— проживають на тимчасово окупованій території;

— перемістилися з тимчасово окупованої території після 24.02.2022;

— проживають на території, включеної станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або перемістилися з таких населених пунктів.

Переведення студентів на «бюджет» можливо за умови:

зарахування такої особи на навчання до 2021 року включно;

здобуття ступеня освіти вперше;

наявності вакантних (вивільнених) або невикористаних місць державного замовлення (при цьому можливе збільшення обсягу державного замовлення за поданням відповідних державних замовників);

Яка процедура?

Для переведення з «контракту» на «бюджет» студентам, які відповідають наведеним вище вимогам, необхідно письмово звернутися із заявою у довільній формі до керівника свого закладу освіти та з документами, що підтверджують належність до відповідної пільгової категорії, а саме:

1 категорія — посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України або до 1 березня 2023 року посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка;

2 та 3 категорія — посвідчення учасника бойових дій/посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни/електронне посвідчення ветерана/довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (батька або матері), та свідоцтво про народження (для дітей);

4 категорія — витяг з реєстру територіальної громади, що підтвердить відомості про місце проживання (перебування) особи/про зареєстроване (задеклароване) місце проживання (перебування)/про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 року/про зняття із зареєстрованого (задекларованого) місця проживання (перебування);

Якщо витяг містить інформацію про відсутність відомостей про місце проживання особи або про зняття із зареєстрованого місця проживання до 24 лютого 2022 року, необхідно подати документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти.

Відповідно до роз’яснень Мінреінтеграції, переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році.

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