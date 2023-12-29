Гривня завершує рік, оновивши мінімум офіційного курсу — Finance.ua
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Гривня завершує рік, оновивши мінімум офіційного курсу

Валюта
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Національний банк 28 грудня послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 коп., — до 37,98 гривні за долар.
Про це свідчать дані НБУ.
Встановлений в останній день торгів на міжбанківському валютному ринку курс діятиме до кінця року — з 29 по 31 грудня.
Довідкове значення курсу гривні, яке встановлюється Нацбанком на 12:00, у четвер також знизилося на 1%, або на 39 коп., — до 37,9404 грн/дол.
Нагадуємо:
У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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