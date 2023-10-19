Гример-пастижер, круп'є, костюмер: добірка неординарних вакансій жовтня — Finance.ua

Гример-пастижер, круп'є, костюмер: добірка неординарних вакансій жовтня
Редакція медіаплатформи robota.ua зробила підбірку вакансій для креативних кандидатів.
Прикрашальниця, декораторка весільних суконь (Чернівці)
Компанія, яка займається виробництвом та гуртовою реалізацією весільних і вечірніх суконь, запрошує у команду відповідальних працівників з досвідом роботи від 6-ти місяців та бажанням працювати.
Обов’язки: прикрашання суконь (викладання мережива, пришиття ґудзиків, розшивка бусинами) згідно зі зразком.
Гример-пастижер/перукар в Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки (Кам'янське)
Що доведеться робити майбутньому працівнику: виконувати художні зачіски для учасників вистави та концертів; готувати волосся для виготовлення пастижерських виробів; виготовляти пастижерські вироби: бороди, вуса, бакенбарди. Роботодавець повідомляє про можливість навчання пастижерській справі у процесі роботи.
Дизайнер вишивки в Територія min (Чернігів)
Мережа магазинів запрошує до команди. Обов’язки майбутнього дизайнера: пошук та розробка принтів під вишивку; конвертація ілюстрацій у формат вишивки (анонсується навчання); робота з програмами Wilcom/Pulse (анонсується навчання); затвердження пробного зразка.
Розглядаються кандидати з досвідом роботи у програмах Adobe Illustrator та Adobe Photoshop.
Круп'є/інструктор спортивного покеру (Тернопіль)
Клуб спортивного покеру проводить набір до школи інструкторів. Обов’язки круп'є: проведення спортивних змагань. Серед вимог — навички усного рахунку. Роботодавець анонсує безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування та стабільну заробітну плату.
Костюмер у «Майстри Щастя» (Київ)
Розглядають кандидатів, які будуть підтримувати ідеальний порядок на складі; збирати та видавати костюми та реквізит на виїзд; отримувати та перевіряти костюми після виїздів; робити дрібний ремонт костюмів (за необхідності).
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