Гример-пастижер, круп'є, костюмер: добірка неординарних вакансій жовтня — Finance.ua

Гример-пастижер, круп'є, костюмер: добірка неординарних вакансій жовтня Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Гример-пастижер, круп'є, костюмер: добірка неординарних вакансій жовтня

Редакція медіаплатформи robota.ua зробила підбірку вакансій для креативних кандидатів.

Компанія, яка займається виробництвом та гуртовою реалізацією весільних і вечірніх суконь, запрошує у команду відповідальних працівників з досвідом роботи від 6-ти місяців та бажанням працювати.

Обов’язки: прикрашання суконь (викладання мережива, пришиття ґудзиків, розшивка бусинами) згідно зі зразком.

Що доведеться робити майбутньому працівнику: виконувати художні зачіски для учасників вистави та концертів; готувати волосся для виготовлення пастижерських виробів; виготовляти пастижерські вироби: бороди, вуса, бакенбарди. Роботодавець повідомляє про можливість навчання пастижерській справі у процесі роботи.

Мережа магазинів запрошує до команди. Обов’язки майбутнього дизайнера: пошук та розробка принтів під вишивку; конвертація ілюстрацій у формат вишивки (анонсується навчання); робота з програмами Wilcom/Pulse (анонсується навчання); затвердження пробного зразка.

Розглядаються кандидати з досвідом роботи у програмах Adobe Illustrator та Adobe Photoshop.

Клуб спортивного покеру проводить набір до школи інструкторів. Обов’язки круп'є: проведення спортивних змагань. Серед вимог — навички усного рахунку. Роботодавець анонсує безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування та стабільну заробітну плату.

Розглядають кандидатів, які будуть підтримувати ідеальний порядок на складі; збирати та видавати костюми та реквізит на виїзд; отримувати та перевіряти костюми після виїздів; робити дрібний ремонт костюмів (за необхідності).

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