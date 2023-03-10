Гроші на пошту та списання бонусів у магазині: які схеми використовують аферисти, щоб виманити гроші — Finance.ua

Гроші на пошту та списання бонусів у магазині: які схеми використовують аферисти, щоб виманити гроші Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Гроші на пошту та списання бонусів у магазині: які схеми використовують аферисти, щоб виманити гроші

Шахраї вдаються до різноманітних способів, кожен день вони намагаються придумати щось нове, усі ці «методи» просто неможливо перелічити. Однак у всіх випадках йдеться про банальну спробу видурити з вас гроші.

Розповідаємо про три «схеми», які аферисти використовують, аби видурити гроші в українців.

Списання бонусів у магазині

Тут приблизно той же сценарій, що і в попередньому випадку, лише вам телефонують з якоїсь торговельної мережі й кажуть, що їхня бонусна програма закривається чи оновлюється, а у вас там накопичилося багато грошей, тому їх необхідно терміново витратити чи перевести на іншу базу даних.

Далі все відбувається приблизно за стандартним сценарієм: у вас спробують дізнатися всі необхідні для доступу до вашої банківської картки дані. Результат відомий наперед.

Вам гроші на пошту

Ще один вид шахрайства, на який частенько намагаються впіймати пенсіонерів або людей з невеликими статками.

Телефонують, приємним голосом перепитують ваше ПІБ, й кажуть що зараз в магазині «...Якийсь там дім» (назва може будь-яка, багато з таких фірм навіть офіційно зареєстровані. — Ред.) акція — вони роздають гроші. Інколи можуть казати, що подарунки. Все, що потрібно, вказати ваш поштовий індекс, щоб вони могли надіслати подарунок на пошту. Хто ж відмовиться?

За пару днів знову телефонують, і кажуть, що вже надіслали подарунок. Після цього вас, тим же приємним голосом, можуть завуальовано підвести, що задля того, щоб все отримати — маєте заплатити N гривень (зазвичай мова йде про 400-500 грн. — Ред.). Або ж про сплату ви вже можете дізнатися безпосередньо на пошті.

Якщо ж довірлива людина все ж забирає пакунок, то в ньому зазвичай знаходить якісь дріб’язкові речі: дешеве мило, крем й т.п. Разом з тим папірці з надписами по типу «Ви переможець», «Ви вже берете участь у розіграші N тис. гривень» й тому подібне.

Для того, щоб у вас був шанс «збагатитися більше», пропонують або придбати якусь продукцію з каталогу, або надіслати якісь «невеликі» гроші. Головне «виконати умови».

Якщо людина погоджується — цикл таких запитів триває. Вам знову надсилають пакунки, і знову прохають «виконати умови».

На такий гачок зазвичай гарно чіпляють пенсіонерів, адже людині системно пропонують омріяні гроші чи подарунки, наче нагороду — до якої залишилося зробити «невеличкий крок».

Перемога в акції чи виграш в лотерею

Вам або дзвонять, або приходить повідомлення про перемогу в якійсь акції чи виграш у лотерею.

У випадку SMS-повідомлення вам пропонують подзвонити за вказаними номером. Далі все відбувається за старим, як світ, сценарієм: або з вас випитують дані, що дають можливість обчистити ваш рахунок, або ви переказуєте кошти на рахунок, який вам скажуть шахраї, щоб «отримати виграш».

Як варіант, в повідомленні буде посилання, яке приведе вас на сайт, де потрібно вказати свої дані, зокрема банківські реквізити. Це фішинг чистої води — ваші дані опиняться в руках зловмисників.

Мрія про «халяву», як відомо, незнищенна, але просто подумайте — чи ви взагалі грали в ту лотерею, в якій раптово виявилися «переможцем».

Більше «схем», до яких вдаються шахраї, розповіли у статті за посиланням нижче.

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