Гроші на підтримку України: уряд погодив зміни до Бюджетного кодексу — Finance.ua
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Гроші на підтримку України: уряд погодив зміни до Бюджетного кодексу

Казна та Політика
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Гроші на підтримку України: уряд погодив зміни до Бюджетного кодексу
Гроші на підтримку України: уряд погодив зміни до Бюджетного кодексу
Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України «Про внесення змін до розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України щодо використання коштів з рахунків на підтримку України».
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Із введенням в Україні воєнного стану НБУ отримав повноваження вести рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України або ліквідації збройного конфлікту та ліквідації їх наслідків, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги», — сказано в повідомленні.

Що передбачає документ

Законопроектом передбачено врегулювання питань, пов’язаних із використанням коштів, що надходять на зазначені рахунки, на рівні бюджетного законодавства, зокрема, унормуванням:
  • дозволу головним розпорядникам коштів державного бюджету відкривати рахунки у НБУ для збору добровільних внесків від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для реалізації заходів із національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку України (протягом дії воєнного стану та бюджетного періоду, що настає за роком, в якому припинено або скасовано цей стан);
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  • визначення таких добровільних внесків джерелами формування спеціального фонду державного бюджету у частині доходів; обліку, розподілу і використання цих коштів відповідно до порядків, визначених Кабінетом Міністрів України;
  • розподілу та перерозподілу коштів між головними розпорядниками коштів державного бюджету з урахуванням їх цільового призначення з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам;
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  • зберігання залишків таких коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету головних розпорядників коштів державного бюджету до повного їх використання у наступних бюджетних періодах з урахуванням їх цільового призначення.

Мета документа

Підвищити ефективність та прозорість використання коштів, що надходять від фізичних та юридичних осіб для реалізації заходів із національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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