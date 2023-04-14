Гроші на оборону: завтра набуває чинності закон про додаткові ₴518 мільярдів — Finance.ua

Гроші на оборону: завтра набуває чинності закон про додаткові ₴518 мільярдів Вчора 21:00 — Казна та Політика

В Україні 15 квітня набуває чинності закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони.

Законодавчий акт передбачає, що 518 млрд грн спрямовуються на потреби української армії. Зокрема, на грошове забезпечення військових, харчування, виробництво та закупівлю спеціального обладнання. 19 млрд грн — на поповнення резервного фонду держбюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.

Крім того, законом визначається, що кошти резервного фонду мають бути використані, у тому числі, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році), а також на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ щодо забезпечення видатків сектору безпеки і оборони» ( № 2992—IX ) 21 березня 2023 року.

Голова ВР Руслан Стефанчук підписав відповідний документ 24 березня, а Президент Володимир Зеленський — 11 квітня.

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Укрінформ За матеріалами:

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