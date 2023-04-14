Гроші на оборону: завтра набуває чинності закон про додаткові ₴518 мільярдів — Finance.ua
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Гроші на оборону: завтра набуває чинності закон про додаткові ₴518 мільярдів

Казна та Політика
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В Україні 15 квітня набуває чинності закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони.
Текст документу оприлюднено на сайті офіційної газети Верховної Ради «Голос України».
Законодавчий акт передбачає, що 518 млрд грн спрямовуються на потреби української армії. Зокрема, на грошове забезпечення військових, харчування, виробництво та закупівлю спеціального обладнання. 19 млрд грн — на поповнення резервного фонду держбюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.
Крім того, законом визначається, що кошти резервного фонду мають бути використані, у тому числі, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році), а також на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).
Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ щодо забезпечення видатків сектору безпеки і оборони» (№ 2992—IX) 21 березня 2023 року.
Голова ВР Руслан Стефанчук підписав відповідний документ 24 березня, а Президент Володимир Зеленський — 11 квітня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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