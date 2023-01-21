Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм — опитування — Finance.ua

Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм — опитування Сьогодні 11:20 — Особисті фінанси

Наприкінці 2022 року лише 40% жителів планети вірять, що їхні сім’ї у наступні п’ять років житимуть краще. Це на 10 в.п. менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляється в опитуванні групи Edelman у 28 країнах.

Найбільш песимістичні жителі країн із розвиненою економікою: США (36%), Великобританія (23%), Німеччина (15%) та Японія (9%).

Економіки, що швидко зростають, показали набагато вищі бали, хоч і нижчі, ніж минулого року. Лише Китай протистояв цій тенденції зі зростанням на 1 п.п. до 65%, попри економічний спад, викликаний його тепер уже пом’якшеною політикою «нульового COVID».

Такі побоювання відбивають глибоку невизначеність щодо стану світової економіки, оскільки війна росії проти України продовжується, а центральні банки підвищують свої кредитні ставки, щоб упоратися з інфляцією.

Опитування підтвердило, як суспільства були поділені наслідками пандемії та інфляції. Домогосподарства з вищими доходами, як і раніше, загалом довіряють таким інститутам, як уряд, бізнес, ЗМІ та НУО. Але відчуження поширене серед груп із низьким доходом.

«Це справді знову показало масовий класовий розрив», — сказав Річард Едельман.

Опитування виявило зростання недовіри до установ серед домогосподарств з низьким доходом. Індекс довіри Edelman зареєстрував середній рівень довіри до ключових установ серед респондентів із високим доходом у США на рівні 63%. Цей показник упав до 40% серед груп з низьким доходом.

РБК За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.