Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм — опитування — Finance.ua
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Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм — опитування

Особисті фінанси
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Наприкінці 2022 року лише 40% жителів планети вірять, що їхні сім’ї у наступні п’ять років житимуть краще. Це на 10 в.п. менше, ніж у 2021 році.
Про це повідомляється в опитуванні групи Edelman у 28 країнах.
Найбільш песимістичні жителі країн із розвиненою економікою: США (36%), Великобританія (23%), Німеччина (15%) та Японія (9%).
Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм — опитування
Економіки, що швидко зростають, показали набагато вищі бали, хоч і нижчі, ніж минулого року. Лише Китай протистояв цій тенденції зі зростанням на 1 п.п. до 65%, попри економічний спад, викликаний його тепер уже пом’якшеною політикою «нульового COVID».
Такі побоювання відбивають глибоку невизначеність щодо стану світової економіки, оскільки війна росії проти України продовжується, а центральні банки підвищують свої кредитні ставки, щоб упоратися з інфляцією.
Опитування підтвердило, як суспільства були поділені наслідками пандемії та інфляції. Домогосподарства з вищими доходами, як і раніше, загалом довіряють таким інститутам, як уряд, бізнес, ЗМІ та НУО. Але відчуження поширене серед груп із низьким доходом.
«Це справді знову показало масовий класовий розрив», — сказав Річард Едельман.
Опитування виявило зростання недовіри до установ серед домогосподарств з низьким доходом. Індекс довіри Edelman зареєстрував середній рівень довіри до ключових установ серед респондентів із високим доходом у США на рівні 63%. Цей показник упав до 40% серед груп з низьким доходом.

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За матеріалами:
РБК
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