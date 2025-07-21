Граничні ціни на електроенергію у вечірній пік: як планують змінити — Finance.ua
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Граничні ціни на електроенергію у вечірній пік: як планують змінити

Енергетика
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Граничні ціни на електроенергію у вечірній пік: як планують змінити
Граничні ціни на електроенергію у вечірній пік: як планують змінити
Регулятор готується до перегляду верхніх граничних цінових обмежень на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринках. За результатами відкритого обговорення Департамент енергоринку сформував свою пропозицію.
Про це повідомляє ExPro.
Очікується, що незабаром буде прийнято рішення на засіданні НКРЕКП.
Пропонується переглянути та встановити граничні ціни на РДН, ВДР та БР на наступному рівні:
  • на РДН та ВДР: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт год; з 17:00 до 23:00 — 15 000,00 грн/МВт год; мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт год;
  • на БР: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 -6 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт год; з 17:00 до 23:00 — 16 000,00 грн/МВт год; мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.
Фактично, пропонується підвищити верхні граничні цінові обмеження лише на 17−23 години — саме у цей періоди в українській енергосистемі є найбільша потреба в імпорті електроенергії.
За матеріалами:
Finance.ua
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