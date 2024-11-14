Гранти і конкуренція: Кабмін вирівнюватиме економічні умови для громад — Finance.ua

Гранти і конкуренція: Кабмін вирівнюватиме економічні умови для громад Вчора 11:14

Гранти і конкуренція: Кабмін вирівнюватиме економічні умови для громад

Уряд України нарощуватиме політику соціально-економічного вирівнювання та акцентуватиме увагу на створенні рівних умов для громад.

Про це заявив віцепрем’єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає «Інтерфакс-Україна».

Він звернув увагу, що в Україні на початку 2024 року налічувалося понад 280 тис. зруйнованих об’єктів, а наразі їх кількість перевищила 320 тис.

«Це за рік так змінилася наша картина з руйнуванням. Логічно, що абсолютна більшість приросту припадає на прифронтові території. Наше завдання розподіляти ресурси таким чином, щоб наразі під час війни і після нашої перемоги більше ресурсів отримували ті регіони, які їх потребують», — сказав він.

Кулеба нагадав, що бізнес у прифронтових областях у вкрай складній ситуації, тому говорити про надання кредитів для підприємств, які працюють за 20−30 км від лінії зіткнення, вкрай складно. Уряд розглядає перспективу розширення грантових програм для них.

Крім того, під час формування державного бюджету на 2025 рік у рамках регіональної політики буде зроблено кроки при перерозподілі бюджету.

«Прифронтові території залишаться з реверсною дотацією, залишаться з 64% ПДФО. Ми і далі тільки нарощуватимемо політику вирівнювання», — наголосив Кулеба.

Віцепрем’єр також наголосив, що для західних та центральних областей України, які демонструють економічне зростання, уряд розвиватиме інструменти конкуренції, щоб бізнес далі розвивався і показував результат.

Економічна Правда За матеріалами:

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