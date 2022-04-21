Графік роботи Нової пошти на Великдень — Finance.ua

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Графік роботи Нової пошти на Великдень

Вчора 12:10Особисті фінанси
868
Графік роботи Нової пошти на ВеликденьГрафік роботи Нової пошти на Великдень
У «Новій пошті» повідомили про те, як працюватимуть відділення на Великдень.
Графік роботи:
  • у суботу, 23 квітня, компанія працюватиме в звичайному режимі;
  • у неділю, 24 квітня, відділення та адресна доставка Нової пошти працювати не будуть;
  • 25 квітня компанія працюватиме у звичайному режимі.
Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна за посиланням.
За матеріалами: Finance.ua
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