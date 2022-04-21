Графік роботи Нової пошти на Великдень — Finance.ua

Графік роботи Нової пошти на Великдень

Вчора 12:10 — Особисті фінанси

Графік роботи Нової пошти на Великдень

У «Новій пошті» повідомили про те, як працюватимуть відділення на Великдень.

Графік роботи:

у суботу, 23 квітня, компанія працюватиме в звичайному режимі;

у неділю, 24 квітня, відділення та адресна доставка Нової пошти працювати не будуть;

25 квітня компанія працюватиме у звичайному режимі.

Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна за посиланням

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