Готуємося до виїзду за кордон на авто: безкоштовний вебінар про Зелену картку — Finance.ua

Готуємося до виїзду за кордон на авто: безкоштовний вебінар про Зелену картку
Плануєте поїздку за кордон на автомобілі? Радимо заздалегідь підготуватися до неї і придбати поліс страхування для авто Зелена картка.
У разі відсутності Зеленої картки, можна «влетіти» на круглу суму — розмір штрафу залежить від країни і може становити до 1 тис. євро.
- Наприклад, у Польщі, штраф складає 2800 злотих (більш як 19 тис. грн), якщо страховий поліс відсутній від 4 до 14 днів, і 5600 злотих (38 тис. 470 грн), якщо ви їздили на авто без поліса більше 14 днів.
- У Німеччині штраф за відсутність Зеленої карти може становити від 40 євро, а також існує можливість зупинки на кордоні та відмови у в’їзді на територію країни.
- У Австрії штраф може становити до 800 євро. Також водій може бути позбавлений права керування транспортним засобом на території Австрії до отримання Зеленої картки.
Крім того, за відсутність страховки в ЄС можуть навіть заборонити перетинати кордон у майбутньому. Тож якщо ви плануєте виїзд за кордон на автомобілі, варто дбати про наявність цього страхового поліса.
📗 Актуальна інформація про Зелену картку
За останній рік вартість страхування та правила отримання поліса змінилися так швидко, що стало важко знайти актуальну інформацію. Тому запрошуємо вас відвідати безкоштовний вебінар, де фахівці у сфері страхування нададуть актуальні практичні поради та розкажуть, як зараз обрати вигідне страхування.
На вебінарі обговоримо всі найважливіші питання, які стосуються подорожі за кордон на автомобілі, зокрема:
- Як підготувати авто до поїздки за кордон (+ інфо про платні дороги);
- Штрафи за кордоном та вартість Зеленої картки;
- Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна;
- Електронний поліс та реакція іноземних прикордонників на нашу діджиталізацію;
- Що робити при настанні страхової події за кордоном;
- Як проходить процес врегулювання по Зеленій картці (розповість експерт зі страхової компанії)
Після презентації головний спікер надасть відповіді на особисті запитання глядачів, щодо страхування та/або врегулювання збитків в разі настання ДТП за кордоном.
Крім того, на всіх учасників чекає приємний бонус від сайту Finance.ua!
🎙 Спікери:
- Дар’я Горбач — фахівець із більш ніж 8-річним досвідом у сфері страхування (як в окремих страхових компаніях, так і в агрегаторах страхових послуг), керівник Служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua;
- Михайло Гайданка — запрошений експерт зі страхової компанії-лідера по Зеленій картці «УСГ». Обіймає посаду начальника відділу врегулювання договорів міжнародного страхування.
Вебінар відбудеться 22 лютого 2023 о 12:00.
Участь у вебінарі безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
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