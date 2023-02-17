Готуємося до виїзду за кордон на авто: безкоштовний вебінар про Зелену картку — Finance.ua

Готуємося до виїзду за кордон на авто: безкоштовний вебінар про Зелену картку Сьогодні 09:10 — Особисті фінанси

Готуємося до виїзду за кордон на авто: безкоштовний вебінар про Зелену картку

Плануєте поїздку за кордон на автомобілі? Радимо заздалегідь підготуватися до неї і придбати поліс страхування для авто Зелена картка.

У разі відсутності Зеленої картки, можна «влетіти» на круглу суму — розмір штрафу залежить від країни і може становити до 1 тис. євро.

Наприклад, у Польщі, штраф складає 2800 злотих (більш як 19 тис. грн), якщо страховий поліс відсутній від 4 до 14 днів, і 5600 злотих (38 тис. 470 грн), якщо ви їздили на авто без поліса більше 14 днів.

У Німеччині штраф за відсутність Зеленої карти може становити від 40 євро, а також існує можливість зупинки на кордоні та відмови у в’їзді на територію країни.



У Австрії штраф може становити до 800 євро. Також водій може бути позбавлений права керування транспортним засобом на території Австрії до отримання Зеленої картки.



Крім того, за відсутність страховки в ЄС можуть навіть заборонити перетинати кордон у майбутньому. Тож якщо ви плануєте виїзд за кордон на автомобілі, варто дбати про наявність цього страхового поліса.

📗 Актуальна інформація про Зелену картку

За останній рік вартість страхування та правила отримання поліса змінилися так швидко, що стало важко знайти актуальну інформацію. Тому запрошуємо вас відвідати безкоштовний вебінар , де фахівці у сфері страхування нададуть актуальні практичні поради та розкажуть, як зараз обрати вигідне страхування.

На вебінарі обговоримо всі найважливіші питання, які стосуються подорожі за кордон на автомобілі, зокрема:

Як підготувати авто до поїздки за кордон (+ інфо про платні дороги);

Штрафи за кордоном та вартість Зеленої картки;

Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна;

Електронний поліс та реакція іноземних прикордонників на нашу діджиталізацію;

Що робити при настанні страхової події за кордоном;

Як проходить процес врегулювання по Зеленій картці (розповість експерт зі страхової компанії)

Після презентації головний спікер надасть відповіді на особисті запитання глядачів, щодо страхування та/або врегулювання збитків в разі настання ДТП за кордоном.

Крім того, на всіх учасників чекає приємний бонус від сайту Finance.ua!

🎙 Спікери:

Дар’я Горбач — фахівець із більш ніж 8-річним досвідом у сфері страхування (як в окремих страхових компаніях, так і в агрегаторах страхових послуг), керівник Служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua;

Михайло Гайданка — запрошений експерт зі страхової компанії-лідера по Зеленій картці «УСГ». Обіймає посаду начальника відділу врегулювання договорів міжнародного страхування.



Вебінар відбудеться 22 лютого 2023 о 12:00.

Участь у вебінарі безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

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