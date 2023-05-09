Готівкова гривня посилюється: аналітики розповіли, що відбувається з курсом валют — Finance.ua
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Готівкова гривня посилюється: аналітики розповіли, що відбувається з курсом валют

Валюта
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Готівкова гривня посилюється: аналітики розповіли, що відбувається з курсом валют
Готівкова гривня посилюється: аналітики розповіли, що відбувається з курсом валют
Загальна ситуація на валютному ринку минулого тижня покращилася: інтервенції НБУ різко знизилися, а готівковий курс гривні укріпився.
Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної групи ICU. Аналітики зазначили, що на міжбанківському ринку обсяг торгівлі валютою зменшився.
На готівковому ж ринку зменшився дисбаланс між купівлею і продажем валюти домогосподарствами, і за чотири дні населення придбало готівкової валюти на 39 млн дол. більше, ніж продало. Це на 9 млн дол. менше, ніж за аналогічний період попереднього тижня. Але попит перемістився в безготівковий сегмент роздрібного ринку, де купівля валюти збільшилася.
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За тиждень курс гривні в системно важливих банках посилився на 0,5% до 37,2-37,9 грн/дол., а з початку року укріплення становить приблизно 7%.
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«Зменшення обсягів торгівлі валютою на міжбанківському ринку могло бути наслідком зменшення бізнес-активності через проблеми з експортом сільгосппродукції та вихідним днем у понеділок в Європі. На роздрібному ринку зріс інтерес до купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозитах. Це зменшило купівлю готівкової валюти та відповідно покращило збалансованість готівкового сегменту ринку», — повідомили у ICU.
За матеріалами:
УНІАН
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