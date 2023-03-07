Готівка стане виграшною стратегією для інвесторів у 2023 році - Bloomberg — Finance.ua
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Готівка стане виграшною стратегією для інвесторів у 2023 році - Bloomberg

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Готівка стане виграшною стратегією для інвесторів у 2023 році - Bloomberg
Готівка стане виграшною стратегією для інвесторів у 2023 році - Bloomberg
Готівкові кошти в інвестиційних портфелях у 2023 році стануть новою виграшною стратегією. Так вважають 404 професійні та приватні інвестори, які взяли участь в останньому опитуванні MLIV Pulse, пише Bloomberg. При цьому дві третини респондентів заявили, що кошти у їхніх портфелях лише сприятимуть, а не погіршать їх результативність у майбутньому році.
Те, що готівка стає такою привабливою, говорить про нестабільну фінансову та економічну обстановку. Побоювання потенційного ведмежого ринку, триваюче підвищення ставок Федеральною резервною системою і рецесія, що насувається, змушують інвесторів нервувати, побоюючись, що 2023 рік може стати повторенням жорстокого удару по портфелях 2022 року.
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Минулого тижня головний стратег Morgan Stanley з фондового ринку США Майкл Вілсон заявив Bloomberg TV, що індекс S&P 500 може впасти приблизно на 20% через слабкі прибутки компаній. Однак він очікує, що акції зростуть у короткостроковій перспективі, якщо прибутковість казначейських облігацій продовжить падати.
Готівка стане виграшною стратегією для інвесторів у 2023 році - Bloomberg
На цьому тлі готівка виглядає як безпечна гавань, особливо з огляду на те, що прибутковість короткострокових казначейських зобов’язань вперше з 2001 року перевищує класичний портфель акцій та облігацій 60/40. Навіть високоприбуткові ощадні рахунки зараз приносять вкладникам близько 4%.
«Ми переконуємо людей, що зберігати готівку — це нормально. Ви можете отримати хороший прибуток, а на ринках буде велика волатильність, тож є багато шансів використати ці гроші на привабливих рівнях», — сказав Лео Келлі, головний виконавчий директор Verdence Capital Advisors.
Готівка стане виграшною стратегією для інвесторів у 2023 році - Bloomberg
Коли професійних інвесторів запитали, як вони планують інвестувати, найпопулярнішою відповіддю була міжнародні інвестиції (47%), далі — вклади у пасивні фонди (37%), і збільшення інвестицій в активні фонди (30%).
І навпаки, роздрібні інвестори частіше вкладають гроші в пасивні фонди (46%), і лише потім — у міжнародні інвестиції (38%) й активні фонди (22%).
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За матеріалами:
bloomberg.com
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