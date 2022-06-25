Хорватія готова сприяти диверсифікації постачання пального в Україну, — Міненерго 25.06.2022, 19:15 — Енергетика

Хорватія готова сприяти диверсифікації постачання пального в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Згідно з повідомленням, під час робочого візиту заступника міністра енергетики Миколи Колесника до Хорватії було досягнуто домовленостей про співпрацю з хорватською стороною у питаннях диверсифікації постачання пального в Україну.

«Диверсифікація джерел та маршрутів постачання пального — запорука незалежності країни та гарантія отримання стратегічно важливого ресурсу альтернативного походження від різних виробників. Ми маємо підтримку у цьому питанні з боку наших хорватських колег», — зазначив Колесник.

Згідно з повідомленням, у рамках візиту Колесник провів зустрічі, зокрема, з державним секретарем міністерства економіки та сталого розвитку Хорватії Іво Мілатичем, головою правління компанії Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданичем та головою правління провідної хорватської нафтової компанії INA Сандором Фасімоном.

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На зустрічах також обговорили питання зміцнення енергетичної безпеки, співробітництво у забезпеченні належного функціонування українського енергетичного сектору в умовах війни, а також можливість транзиту газу з хорватського СПГ-терміналу.

JANAF — хорватська компанія, яка здійснює управління нафтопроводом та системою сховищ для транспортування та зберігання сирої нафти та нафтопродуктів, компанія забезпечує постачання сировини нафтопереробним заводам шести країн Південно-Східної та Центральної Європи.

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