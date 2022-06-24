Ціни на нафту знову зросли: назвали причину — Finance.ua
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Ціни на нафту знову зросли: назвали причину

Енергетика
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У п’ятницю, 24 червня, нафту торгують з незначним підвищенням цін.
Ринок почав урівноважувати побоювання щодо уповільнення попиту через зниження економічної активності в США та невизначеність пропозиції, передає Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,01% до 110,06 долара за барель, тоді як ф’ючерси на нафту нафти марки WTI зросли на 0,24% до 104,52 долара за барель. На попередній сесії ціни знизилися приблизно на 1,5%.
За словами Стівена Іннеса, керуючого партнера SPI Asset Management, індекс ділової активності в обробній промисловості та сфері послуг США виявився значно нижчим за очікування, поряд з падінням даних щодо виробництва в Німеччині.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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