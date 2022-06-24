Ціни на нафту знову зросли: назвали причину — Finance.ua

Ціни на нафту знову зросли: назвали причину 24.06.2022, 11:31 — Енергетика

У п’ятницю, 24 червня, нафту торгують з незначним підвищенням цін.

Ринок почав урівноважувати побоювання щодо уповільнення попиту через зниження економічної активності в США та невизначеність пропозиції, передає Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,01% до 110,06 долара за барель, тоді як ф’ючерси на нафту нафти марки WTI зросли на 0,24% до 104,52 долара за барель. На попередній сесії ціни знизилися приблизно на 1,5%.

За словами Стівена Іннеса, керуючого партнера SPI Asset Management, індекс ділової активності в обробній промисловості та сфері послуг США виявився значно нижчим за очікування, поряд з падінням даних щодо виробництва в Німеччині.

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