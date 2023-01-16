Гороховський почав новий збір коштів для Дніпра — Finance.ua

Гороховський почав новий збір коштів для Дніпра Сьогодні 11:04

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про початок збору коштів на допомогу жителям Дніпра.

Про це він повідомив у facebook.

«Ми вирішили задонатити власні 5 000 000 гривень та відкриваємо великий збір на допомогу сімʼям, постраждалим у наслідок влучання російської ракети в багатоквартирний дім у Дніпрі. Посилання на Банку у першому коментарі. Гроші будуть передані одному з фондів, що допомогатиме постраждалим у цій трагедії», — написав він.

За кожні 100 грн внеску можна отримати 1 шанс виграти одну із 100 металевих карток IRON з безкоштовним обслуговуванням на 2 роки. Більше сума внеску — більше шансів на виграш.

За самий великий донат отримають прапор України за підписом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Збір відбуватиметься до вечора 17.01.2023 року, підсумки розіграшу 18.01 будуть у телеграм-каналі Гороховського.

Довідка Finance.ua

Внаслідок ракетного удару 14 січня по багатоповерхівці Дніпра станом на вечір неділі загинуло 30 осіб, доля ще понад 30 лишається невідомою;

удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.



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