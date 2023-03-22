Гонконг виділив $50 млн на прискорення розвитку місцевої Web3-екосистеми — Finance.ua
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Гонконг виділив $50 млн на прискорення розвитку місцевої Web3-екосистеми

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Гонконг виділив $50 млн на прискорення розвитку місцевої Web3-екосистеми
Гонконг виділив $50 млн на прискорення розвитку місцевої Web3-екосистеми
Голова Бюро фінансових послуг і казначейства Гонконгу (FSTB) Крістофер Хуей повідомив, що влада регіону виділила 50 млн доларів на прискорення розвитку Web 3.0-екосистеми.
За словами чиновника, кошти будуть спрямовані, зокрема, на організацію великих міжнародних заходів у цій сфері, а також на проведення семінарів для молоді.
Крістофер вважає, що «Гонконг має всі шанси стати провідним Web 3.0-центром в Азії та за її межами, зазначивши, що уряд надає велике значення віртуальним активам і Web 3.0».
Голова відомства розповів, що влада Гонконгу прагне надавати комплексну систему підтримки підприємствам. За словами політика, у Гонконзі налічується понад 800 фінтех-компаній, що пропонують різні види інноваційних послуг для населення і бізнес-сектору.
Глава бюро також підтвердив плани Гонконгу щодо створення режиму ліцензування для постачальників послуг віртуальних активів у червні 2023 року. Він припустив, що це також сприятиме притоку криптофірм у місто.
Крім того, він розповів, що Валютне управління Гонконгу (HKMA) працює над режимом регулювання стейблкоїнів з метою його впровадження у 2024 році.
Відомо, що влада Гонконгу співпрацює з материковим Китаєм у тестуванні транскордонних платежів у цифровій нацвалюті, працює з низкою центральних банків над проєктом цифрового валютного мосту, а також вивчає питання, пов’язані з можливою емісією цифрового гонконзького долара, розповів глава FSTB.
За матеріалами:
cryptomisto
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