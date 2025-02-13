Гонконг схвалив біткоїн та Ethereum як доказ статків для отримання інвестиційної візи — Finance.ua

Гонконг схвалив біткоїн та Ethereum як доказ статків для отримання інвестиційної візи Сьогодні 01:15 — Криптовалюта

Гонконг схвалив біткоїн та Ethereum як доказ статків для отримання інвестиційної візи

Власники біткоїна та Ethereum можуть використовувати ці активи для підтвердження капіталу при подачі заявки на візу, за словами представника Державного департаменту прямих іноземних інвестицій Гонконгу — Invest Hong Kong.

Інформацію оприлюднив CoinDesk

Такий порядок тепер дозволяє нова ініціатива щодо залучення заможних інвесторів та бізнесменів у цей регіон — New Capital Investment Entrant Scheme, йдеться у матеріалі.

Для отримання візи необхідно, щоб заявники підтвердили володіння чистими активами на суму не менше 30 млн гонконгських доларів (в еквіваленті $3,85 млн на момент написання матеріалу) за певний період.

Крім того, представник уряду зазначив, що немає конкретних вимог до типу активів, але звіт про оцінку повинен підписати дипломований бухгалтер.

Так, бухгалтер з Гонконгу опублікував у китайській соціальній мережі Xiaohongshu історію, згідно з якою 7 лютого 2025 року InvestHK затвердив звіт з його підписом для клієнта про використання Ethereum як доказу активів для програми на суму 30 млн гонконгських доларів.

Після отримання візи заявник має інвестувати таку саму суму — 30 млн гонконгських доларів — у «дозволені активи».

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Представник урядового департаменту відмітив виданню, що криптовалюта не розглядається як дозволений актив для цієї частини вимог.

Нагадаємо, що у Гонконзі з кінця січня 2025 року працюють девʼять ліцензованих криптобірж, відомих як платформи для торгівлі віртуальними активами.

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