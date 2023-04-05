Honda відкликає пів мільйона машин через проблеми з гальмами — Finance.ua

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Honda відкликає пів мільйона машин через проблеми з гальмами

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Honda відкликає пів мільйона машин через проблеми з гальмами
Honda відкликає пів мільйона машин через проблеми з гальмами
Компанія Honda відкликає 580 тисяч нових машин через проблеми з гальмами. Японці визнали, що на моделях Fit/Jazz, Freed, Freed+, Vezel, StepWGN, Shuttle, Odyssey, CR-V, Insight, Grace, Jade, Accord, Honda e та Clarity може бути несправним датчик тиску гальмівної рідини.
Honda стверджує, що в групі ризику машини, випущені з 2 липня 2018 по 1 березня 2022 року. Несправність виникла через заводський брак: порушення технології спровокувало потрапляння монтажної оливи на датчик тиску гальмівної рідини. Зафіксовано чотири нещасні випадки та близько 1100 скарг на некоректну роботу гальм.
Поки що відклична кампанія стосується лише автомобілів для внутрішнього ринку. На всіх машинах із групи ризику перевірять гальмівну систему та, за потреби, замінять несправний датчик. Всі роботи будуть здійснені безкоштовно для власників.
Компанія Honda вже вдруге за останній місяць ініціює глобальне відкликання. У середині березня довелося позапланово перевірити майже півмільйона машин для американського ринку через проблеми із застібками ременів безпеки.
За матеріалами: https://www.avtomir.ua/
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