Honda презентувала недорогі електроскутери у ретро-стилі (фото) — Finance.ua
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Honda презентувала недорогі електроскутери у ретро-стилі (фото)

Технології&Авто
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Honda презентувала недорогі електроскутери у ретро-стилі (фото)
Honda презентувала недорогі електроскутери у ретро-стилі (фото)
Honda презентувала три недорогі електричні скутери. Моделі Cub e, DAX e та Zoomer e надійдуть у продаж у найближчі місяці. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Нові Honda є сучасними варіаціями на тему однойменних вінтажних мопедів японської марки з бензиновими двигунами. Всі вони здатні розвивати швидкість до 25 км/год і забезпечені педалями, тобто прирівняні до електровелосипедів і для керування ними не потрібні права.
Honda презентувала недорогі електроскутери у ретро-стилі (фото)
Електроскутер Honda Cub e вирізняється великими спицьованими колесами, як у класичних мопедів. Електроскутер отримав двоколірне забарвлення та сидіння зі шкірозамінника.
Honda DAX e — молодіжний дизайн з невеликими колесами і високим кермом. У нього велосипедне скло та яскравий пластиковий обтічник.
Honda презентувала недорогі електроскутери у ретро-стилі (фото)
Нова Honda Zoomer e пристосована для ґрунтування. Електроскутер отримав позашляхову гуму, сталеві дуги та посилену підвіску. Крила та обтічники виконані з міцного незабарвленого пластику.
Honda презентувала недорогі електроскутери у ретро-стилі (фото)
Поки що нові мопеди Honda будуть продавати тільки в Китаї, проте в майбутньому вони можуть з’явитися і в інших країнах. Це перші із 10 двоколісних електричних моделей, які збираються запустити у виробництво до 2025 року.
За матеріалами:
Фокус
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