Honda показала практичний сімейний мінівен зі спортивним дизайном (фото) — Finance.ua
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Honda показала практичний сімейний мінівен зі спортивним дизайном (фото)

Технології&Авто
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Компактний сімейний мінівен Honda Freed отримав стильний тюнінг від Mugen. Модель має новий кузовний обвіс та кілька інших покращень.
Про це розповіли на сайті Carscoops.

Дизайн

Спереду Honda Freed Air від Mugen розташований новий бампер з компактним сплітером. Також з’явилися додаткові повітрозабірники.
Крім цього мінівен отримав нові бічні пороги. На авто встановили великі легкосплавні колісні диски.
Honda показала практичний сімейний мінівен зі спортивним дизайном (фото)
Також було змінено бічні дзеркала заднього огляду. З обох боків знаходяться декоративні смуги.
Ззаду розміщено збільшений спойлер. На бампері є дифузор.
Honda показала практичний сімейний мінівен зі спортивним дизайном (фото)
Також пакет доробок отримала позашляхова модифікація Crosstar. Вона відрізняється наявністю рейлінгів на даху, затемненими колісними дисками та камуфляжними смугами з обох боків.
Крім цього, Honda Freed Crosstar від Mugen отримала сталевий захист ззаду. Ця версія має пластикове оздоблення колісних арок.

Характеристики

Базовий мінівен оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 130 к.с. Він працює у парі з безступінчастою трансмісією.
Топова версія Honda Freed оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном та двома електромоторами потужністю 135 к.с. На вибір пропонуються модифікації з переднім чи повним приводом.
Honda показала практичний сімейний мінівен зі спортивним дизайном (фото)
Пакет доробок від Mugen все ще перебуває на стадії розробки. Тому фінальний продукт може трохи відрізнятись.
Усі покращення будуть пропонуватися для власників Honda Freed окремо. Також для мінівена запропонують багато інших аксесуарів. Серед них — нові колісні диски, інструменти для кемпінгу та додаткові відсіки для зберігання речей.
За матеріалами:
novyny.pro
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