Honda планує побудувати завод з виробництва електромобілів у Канаді за $14 млрд — Finance.ua
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Honda планує побудувати завод з виробництва електромобілів у Канаді за $14 млрд

Фондовий ринок
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Honda Motor Co. розглядає план будівництва заводу з виробництва електромобілів у Канаді з інвестиціями до $14 млрд.
Компанія, яка розглядає кілька об'єктів, у тому числі один поруч із існуючим автомобільним заводом в Онтаріо, як очікується, ухвалить рішення до кінця року, а потім запустить новий об'єкт в експлуатацію вже у 2028 році, повідомило видання Nikkei.
Проєкт може також включати власне виробництво акумуляторів і стане другим заводом Honda з виробництва електромобілів у Північній Америці, якщо його буде реалізовано за планом, додав Nikkei.
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За матеріалами:
InVenture
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