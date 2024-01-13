Honda планує побудувати завод з виробництва електромобілів у Канаді за $14 млрд — Finance.ua

Honda планує побудувати завод з виробництва електромобілів у Канаді за $14 млрд Сьогодні 01:15 — Фондовий ринок

Honda Motor Co. розглядає план будівництва заводу з виробництва електромобілів у Канаді з інвестиціями до $14 млрд.

Компанія, яка розглядає кілька об'єктів, у тому числі один поруч із існуючим автомобільним заводом в Онтаріо, як очікується, ухвалить рішення до кінця року, а потім запустить новий об'єкт в експлуатацію вже у 2028 році, повідомило видання Nikkei.

Проєкт може також включати власне виробництво акумуляторів і стане другим заводом Honda з виробництва електромобілів у Північній Америці, якщо його буде реалізовано за планом, додав Nikkei.

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