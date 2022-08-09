Головний офіс банку «Земельний капітал» у Дніпрі виставлено на аукціон — Finance.ua

Головний офіс банку «Земельний капітал» у Дніпрі виставлено на аукціон
23 серпня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу приміщення головного офісу АТ «КБ „Земельний капітал“», що ліквідується.
Одним лотом на торги виставлено приміщення у Центральному районі м. Дніпра за адресою: просп. Пушкіна, 15. Лот включає нежитлові приміщення на першому поверсі житлового будинку загальною площею 770,5 кв м, ґанок загальною площею 11,7 кв м та основні засоби.
Початкова ціна реалізації лоту №G22N021176 — 14,4 млн грн.
Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням. Публічні паспорти активів доступні для перегляду тут.
Торги пройдуть за класичною (англійською) моделлю аукціону, що передбачає підвищення ціни, відкрито і прозоро. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі на сайті Prozorro.Продажі. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.
Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ «КБ „Земельний капітал“».
Поділитися новиною