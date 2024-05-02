Головний конкурент Samsung Galaxy Ring готовий до запуску за ціною $299 — Finance.ua

Головний конкурент Samsung Galaxy Ring готовий до запуску за ціною $299 Сьогодні 02:59 — Фондовий ринок

Головний конкурент Samsung Galaxy Ring готовий до запуску за ціною $299

Компанія Amazfit відома своїми доступними, але надійними фітнес-трекерами та смартгодинникам. У січні компанія вступила в гонку розумних перснів з Amazfit Helio, випередивши Samsung Galaxy Ring. Тепер, через кілька місяців, розумний перстень Helio нарешті готовий до випуску в США.

Amazfit Helio вартістю 299 доларів виготовлений з титанового сплаву і важить менше ніж 4 грами. Його можна буде придбати в США з 15 травня або в комплекті з Amazfit Cheetah Pro чи Amazfit T-Rex Ultra, або як окрему покупку на офіційному сайті Amazfit. Компанія заявляє, що перстень найкраще використовувати зі смартгодинником Amazfit завдяки безперебійній синхронізації інформації між пристроями.

Компанія повідомляє, що перстень Helio буде доступний в обмеженій кількості розмірів, але в майбутньому будуть додані додаткові.

Що стосується функцій відстеження здоров’я, Amazfit каже, що кільце Helio найкраще підходить для відстеження відновлення та сну. «Близькість датчика до пульсу користувача дозволяє ще точніше вимірювати дані про стан здоров’я, що призводить до неперевершеного моніторингу відновлення, аналізу та рекомендацій, коли дані порівнюються в додатку Zepp для спортсменів, які прагнуть отримати кожну конкурентну перевагу», — пише компанія у своєму пресрелізі.

Перстень збиратиме та надаватиме вам статистичні дані, такі як оцінка сну, час повного відновлення, вміст кисню в крові, варіабельність частоти серцевих скорочень уві сні та частота серцевих скорочень у стані спокою. Перстень Helio також має водонепроникність 10ATM, тому його безпечно носити під час більшості видів спорту та вправ.

У парі з Amazfit Cheetah Pro або Amazfit T-Rex Ultra кільце Helio можна буде придбати за $149. Незабаром компанія також оголосить ціни на пакетні пропозиції.

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