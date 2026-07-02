Головний банкір рф заговорив про завершення війни Сьогодні 20:20 — Світ

Головний банкір рф заговорив про завершення війни

Голова найбільшого державного банку росії «Сбербанк» Герман Греф публічно закликав якнайшвидше припинити бойові дії в Україні, заявивши, що затяжна війна створює дедалі більший тиск на російську економіку.

В інтерв’ю російському державному телебаченню, яке цитує The Moscow Times , банкір зазначив, що наслідки війни вже відчувають пересічні росіяни.

«Я не вірю, що в країні є хтось, чиєю головною турботою є щось інше, ніж якомога швидше припинення військових дій», — сказав Греф.

За словами банкіра, повномасштабна війна, яка триває з лютого 2022 року, призвела до різкого зростання процентних ставок, дефіциту пального та погіршення економічної ситуації. Греф наголосив, що російська економіка не зможе довго функціонувати в умовах надзвичайно високих ставок.

«Економіка просто не може вижити протягом тривалого періоду під вагою надзвичайно високих реальних процентних ставок», — заявив він.

Також він розкритикував монетарну політику влади, назвавши її «абсолютно ірраціональною», та закликав знизити ключову ставку.

За його словами, економіка вже «переохолоджена», а подальше утримання високих ставок лише поглиблюватиме кризу. Греф повідомив, що інвестиції в російську економіку вже скоротилися більш ніж на 14%, а цього року можуть знизитися ще приблизно на 3%.

Серед інших негативних наслідків він назвав падіння зарплат, скорочення робочих місць і проблеми на паливному ринку, які, зокрема, посилюються ударами українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі.

УНІАН За матеріалами:

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