Головні правила експлуатації автомобільного акумулятора взимку — Finance.ua

Головні правила експлуатації автомобільного акумулятора взимку Сьогодні 19:46 — Технології&Авто

Експлуатація автомобільного акумулятора взимку вимагає деяких особливостей, щоб забезпечити надійну роботу автомобіля при низьких температурах. Ось деякі правила, які варто дотримуватися:

Забезпечити достатню зарядку акумулятора перед початком зими. Відсутність заряду може призвести до того, що акумулятор не зможе запустити двигун при низьких температурах.

Захистити акумулятор від морозу. Якщо можливо, краще залишати автомобіль в теплому гаражі. Якщо цього не можна зробити, то акумулятор необхідно захистити від холоду, покривши його утеплювачем або спеціальним чохлом.

Запускати двигун при достатньому рівні заряду акумулятора. Якщо заряд акумулятора недостатній, то при запуску двигуна буде витрачено більше електроенергії, що може призвести до того, що акумулятор розрядиться.

Переконатися, що всі електричні пристрої вимкнені під час запуску двигуна. Під час запуску двигуна акумулятор витрачає багато електроенергії, і використання електричних приладів може призвести до того, що акумулятор розрядиться.

Якщо дозволяє система — регулярно перевіряти рівень рідини в акумуляторі. Він повинен бути в межах рекомендованого діапазону. Якщо рівень рідини нижче норми, то акумулятор може пошкодитися.

Використовувати автомобільні аксесуари з обережністю. Особливо під час використання автомобільних аксесуарів, таких як обігрівачі.

У кожного автомобіліста повинен бути певний набір обладнання, який може стати в нагоді для експлуатації та ремонту авто. Важлива складова такого набору — зарядні пристрої автомобільних акумуляторів. За допомогою їх можна зарядити батарею і запустити двигун машини.

Особливості підзарядних апаратів для АКБ

Щоб не помилитися з вибором ЗП для автомобільного акумулятора, важливо визначитися з особливостями зарядки. В основному вони полягають в показниках напруги апарата. Це може бути:

6-вольтові пристрої;

12-вольтові зарядні пристрої.

Також варто звертати увагу на конструкцію та звіряти маркування акумулятора, який може не підходити до конкретної моделі ЗП.

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