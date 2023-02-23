Головні правила експлуатації автомобільного акумулятора взимку — Finance.ua

Головні правила експлуатації автомобільного акумулятора взимку
Експлуатація автомобільного акумулятора взимку вимагає деяких особливостей, щоб забезпечити надійну роботу автомобіля при низьких температурах. Ось деякі правила, які варто дотримуватися:
- Забезпечити достатню зарядку акумулятора перед початком зими. Відсутність заряду може призвести до того, що акумулятор не зможе запустити двигун при низьких температурах.
- Захистити акумулятор від морозу. Якщо можливо, краще залишати автомобіль в теплому гаражі. Якщо цього не можна зробити, то акумулятор необхідно захистити від холоду, покривши його утеплювачем або спеціальним чохлом.
- Запускати двигун при достатньому рівні заряду акумулятора. Якщо заряд акумулятора недостатній, то при запуску двигуна буде витрачено більше електроенергії, що може призвести до того, що акумулятор розрядиться.
- Переконатися, що всі електричні пристрої вимкнені під час запуску двигуна. Під час запуску двигуна акумулятор витрачає багато електроенергії, і використання електричних приладів може призвести до того, що акумулятор розрядиться.
- Якщо дозволяє система — регулярно перевіряти рівень рідини в акумуляторі. Він повинен бути в межах рекомендованого діапазону. Якщо рівень рідини нижче норми, то акумулятор може пошкодитися.
- Використовувати автомобільні аксесуари з обережністю. Особливо під час використання автомобільних аксесуарів, таких як обігрівачі.
У кожного автомобіліста повинен бути певний набір обладнання, який може стати в нагоді для експлуатації та ремонту авто. Важлива складова такого набору — зарядні пристрої автомобільних акумуляторів. За допомогою їх можна зарядити батарею і запустити двигун машини.
Особливості підзарядних апаратів для АКБ
Щоб не помилитися з вибором ЗП для автомобільного акумулятора, важливо визначитися з особливостями зарядки. В основному вони полягають в показниках напруги апарата. Це може бути:
- 6-вольтові пристрої;
- 12-вольтові зарядні пристрої.
Також варто звертати увагу на конструкцію та звіряти маркування акумулятора, який може не підходити до конкретної моделі ЗП.
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