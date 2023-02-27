Голова Всеукраїнської аграрної ради спрогнозував зростання цін на хліб та фрукти — Finance.ua

Голова Всеукраїнської аграрної ради спрогнозував зростання цін на хліб та фрукти Сьогодні 20:23 — Аграрний ринок

Голова Всеукраїнської аграрної ради спрогнозував зростання цін на хліб та фрукти

Україна в нинішніх умовах не може претендувати на довоєнний період експортного потенціалу і забезпечення внутрішнього виробництва. З огляду на те це хліб може здорожчати.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

«В цих умовах ми не можемо претендувати на довоєнний період експортного потенціалу і забезпечення внутрішнього виробництва... В цих умовах, які я назвав, на 2023 рік може бути велике скорочення засівання, а отже і експортний потенціал буде зменшуватися. Стосовно ціни на харчові продукти і на хліб — дійсно слід очікувати підняття цін», — зазначив він.

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"Хоч у нас і звільнився правий берег Херсонщини, але там досить велика кількість садів які спеціалізувалися на вирощенні кісточкових, в тому числі і яблуневі сади. Аграрії в Центральних і Західних регіонах ще на початку повномасштабної війни вже розуміючи обставини окупації почали диверсифікувати ці напрямки роботи, і почали більше засаджувати сади в своїх регіонах, вирощувати більше овочів.

Тому в принципі сказати що буде дефіцит — не можу. Плюс ми розуміємо що Україна підтримується імпортом. Значна частина буде імпортуватися. Якщо будемо імпортувати і попит буде більший ніж пропозиція — це може призвести до підвищення цін", — заявив Марчук.

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