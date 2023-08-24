Голова SEC заявив про ризики ШІ для ринків капіталу — Finance.ua
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Голова SEC заявив про ризики ШІ для ринків капіталу

Технології&Авто
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Голова SEC заявив про ризики ШІ для ринків капіталу
Голова SEC заявив про ризики ШІ для ринків капіталу
Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер заявив, що ШІ несе ризики для ринків капіталу. З його слів, регулятор сконцентрував зусилля на усуненні як мікро-, так і макропроблем сектора.
Генслер зазначив, що вважає ШІ найбільш перетворюючою технологією сучасності. Він порівняв ефект від її впровадження з масовим виробництвом автомобілів і появою інтернету.
Водночас ШІ несе певні ризики як для торгівлі загалом, так і для окремих учасників ринків капіталу. Зокрема, йдеться про потенційний конфлікт інтересів між постачальником послуг і клієнтом.
SEC, зі слів Генслера, є технологічно нейтральною. Однак головною метою відомства, як заявив голова, залишається переслідування і перешкода шахрайству, зокрема, якщо в його основі лежить ШІ.
Нагадаємо, у липні 2023 року голова SEC заявив, що ШІ, а також похідні від технології продукти можуть посилити фінансову нестабільність.

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