Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок — Finance.ua

Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок
Зниження облікової ставки Національного банку України з 20% до 16% за збереження «робочих» ставок не матиме значного впливу на банківський ринок, однак є сигналом про зниження ставок надалі.
Про це заявив голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ринок отримав чіткий сигнал від регулятора, що основні макропоказники мають кращу динаміку, ніж прогнозувалося раніше, і що ставки зменшуватимуться й надалі. Поки що значних змін не буде, але зараз уже розпочався бюджетний процес, і банки мають урахувати це в плануванні та кредитній політиці», — сказав він.
Читайте також: Нацбанк різко знизив облікову ставку
Мудрий додав, що облігації внутрішньої держпозики України (ОВДП) стали більш привабливими, що в найкоротші терміни вплине на політику багатьох банків.
Крім того, на його думку, запровадження регулятором обмеження на купівлю тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у листопаді не матиме істотного впливу на обсяг розміщень у них.
Читайте також: Депозити з поповненням: як застрахуватися від зниження ставки
Голова ради НАБУ вважає перспективу зниження облікової ставки 14 грудня до 15% та її утримання на цьому рівні впродовж 2024 року доволі реалістичною з урахуванням прогнозу інфляції та зростання ВВП.
Говорячи про переглянутий центробанком макропроноз, Мудрий зазначив, що він загалом відповідає його очікуванням.
«Так, він додає оптимізму, але водночас у ньому зазначені й нові прогнози щодо воєнних ризиків. Основне — економіка поступово відновлюється, і цей тренд набирає обертів», — наголосив банкір.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту 💰
Поділитися новиною