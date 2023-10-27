Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок — Finance.ua

Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок Сьогодні 17:16 — Кредит&Депозит

Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок

Зниження облікової ставки Національного банку України з 20% до 16% за збереження «робочих» ставок не матиме значного впливу на банківський ринок, однак є сигналом про зниження ставок надалі.

Про це заявив голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ринок отримав чіткий сигнал від регулятора, що основні макропоказники мають кращу динаміку, ніж прогнозувалося раніше, і що ставки зменшуватимуться й надалі. Поки що значних змін не буде, але зараз уже розпочався бюджетний процес, і банки мають урахувати це в плануванні та кредитній політиці», — сказав він.

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Мудрий додав, що облігації внутрішньої держпозики України (ОВДП) стали більш привабливими, що в найкоротші терміни вплине на політику багатьох банків.

Крім того, на його думку, запровадження регулятором обмеження на купівлю тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у листопаді не матиме істотного впливу на обсяг розміщень у них.

Голова ради НАБУ вважає перспективу зниження облікової ставки 14 грудня до 15% та її утримання на цьому рівні впродовж 2024 року доволі реалістичною з урахуванням прогнозу інфляції та зростання ВВП.

Говорячи про переглянутий центробанком макропроноз, Мудрий зазначив, що він загалом відповідає його очікуванням.

«Так, він додає оптимізму, але водночас у ньому зазначені й нові прогнози щодо воєнних ризиків. Основне — економіка поступово відновлюється, і цей тренд набирає обертів», — наголосив банкір.

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