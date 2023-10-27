Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок — Finance.ua
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Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок

Кредит&Депозит
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Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок
Голова ради Незалежної асоціації банків України розповів, як зниження облікової ставки вплине на банківський ринок
Зниження облікової ставки Національного банку України з 20% до 16% за збереження «робочих» ставок не матиме значного впливу на банківський ринок, однак є сигналом про зниження ставок надалі.
Про це заявив голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ринок отримав чіткий сигнал від регулятора, що основні макропоказники мають кращу динаміку, ніж прогнозувалося раніше, і що ставки зменшуватимуться й надалі. Поки що значних змін не буде, але зараз уже розпочався бюджетний процес, і банки мають урахувати це в плануванні та кредитній політиці», — сказав він.

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Мудрий додав, що облігації внутрішньої держпозики України (ОВДП) стали більш привабливими, що в найкоротші терміни вплине на політику багатьох банків.
Крім того, на його думку, запровадження регулятором обмеження на купівлю тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у листопаді не матиме істотного впливу на обсяг розміщень у них.

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Голова ради НАБУ вважає перспективу зниження облікової ставки 14 грудня до 15% та її утримання на цьому рівні впродовж 2024 року доволі реалістичною з урахуванням прогнозу інфляції та зростання ВВП.
Говорячи про переглянутий центробанком макропроноз, Мудрий зазначив, що він загалом відповідає його очікуванням.
«Так, він додає оптимізму, але водночас у ньому зазначені й нові прогнози щодо воєнних ризиків. Основне — економіка поступово відновлюється, і цей тренд набирає обертів», — наголосив банкір.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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