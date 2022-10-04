Голова Національного банку Кирило Шевченко подав заяву про відставку — Finance.ua

Голова Національного банку Кирило Шевченко подав заяву про відставку Вчора 20:22

Голова Національного банку Кирило Шевченко подав заяву про відставку, Фото: НБУ

Голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд Президенту України заяву про відставку.

«В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови НБУ. Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни», — заявив Шевченко.

За його словами, з початком повномасштабної війни Національний банк:

забезпечив безперебійну роботу фінансової системи;

не допустив паніку на валютному ринку;

зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів;

втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни;

підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни.

«Додатково підкреслю наші зусилля в дипломатичній площині — з одного боку, ми активізували механізми міжнародної фінансової допомоги Україні, з іншого — ініціювали на міжнародному рівні низку рішень, які послабили економіку агресора», — додав він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.