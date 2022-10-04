Голова Національного банку Кирило Шевченко подав заяву про відставку — Finance.ua

Голова Національного банку Кирило Шевченко подав заяву про відставку
Голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд Президенту України заяву про відставку.
«В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови НБУ. Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни», — заявив Шевченко.
За його словами, з початком повномасштабної війни Національний банк:
- забезпечив безперебійну роботу фінансової системи;
- не допустив паніку на валютному ринку;
- зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів;
- втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни;
- підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни.
«Додатково підкреслю наші зусилля в дипломатичній площині — з одного боку, ми активізували механізми міжнародної фінансової допомоги Україні, з іншого — ініціювали на міжнародному рівні низку рішень, які послабили економіку агресора», — додав він.
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