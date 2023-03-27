Голова Нацбанку Саудівської Аравії йде у відставку після коментаря про Credit Suisse — ЗМІ — Finance.ua
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Голова Нацбанку Саудівської Аравії йде у відставку після коментаря про Credit Suisse — ЗМІ

Фондовий ринок
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Очільник Національного банку Саудівської Аравії — найбільшого комерційного банку країни — йде у відставку після того, як його коментар про майбутні інвестиції в Credit Suisse опустили акції банку до найнижчого в історії рівня.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву банку.
Аль Худайрі, який очолив Національний банк Саудівської Аравії в 2021 році, заявив, що йде «з особистих причин». На посаді його замінить головний виконавчий директор Саїд Мохаммед Аль Гамді.
На початку цього місяця в інтерв’ю Аль Худайрі на запитання, чи буде Національний банк Саудівської Аравії продовжувати інвестиції в Credit Suisse, якщо знову виникне потреба в ліквідності, відповів «абсолютно ні».
Після цього акції швейцарського банку впали до найнижчого рівня за всю історію, а кредитні спреди різко зросли. Це потягнуло за собою падіння акцій всіх європейських банків, оскільки інвестори намагалися уникати ризику після краху трьох банків у США.
Через кілька днів UBS Group AG погодилася купити Credit Suisse в рамках історичної угоди, укладеної за посередництва швейцарського уряду. UBS запропонував заплатити (3,3 мільярда доларів за свого конкурента в рамках угоди, яка включає в себе широкі державні гарантії та забезпечення ліквідності.
Саудівський національний банк, який на 37% належить суверенному фонду королівства, зафіксував, що вартість його інвестицій в Credit Suisse впала приблизно на 1 мільярд доларів за кілька місяців після того, як він придбав приблизно 9,9% акцій за 1,5 мільярда дол. минулого року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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