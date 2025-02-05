Голова Міненерго назвав головний фактор, що впливає на ситуацію з електропостачанням — Finance.ua

Голова Міненерго назвав головний фактор, що впливає на ситуацію з електропостачанням Сьогодні 06:36 — Енергетика

Зараз ключовий фактор, який впливає на ситуацію з електропостачанням, це наслідки російських атак. Похолодання не має такого значного впливу.

Як передає РБК-Україна , про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив журналістам.

«Єдине, що впливає — це наслідки атак. На жаль ці атаки відбуваються кожного дня. Я хочу вам сказати, що в неділю ми втратили велику генеруючу потужність», — сказав Галущенко.

Він зазначив, що рівень пошкодження об’єкта суттєвий і поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для його відновлення.

Однак, незважаючи на те, що пошкоджень об’єктів енергетики досить багато, енергосистема продовжує працювати, і необхідності відключати побутових споживачів немає.

Удари по енергетичних об’єктах

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують безпілотники та ракети для атак на енергетичні об’єкти в Україні. Унаслідок таких ударів у країні значно знизився рівень генерації електроенергії.

На тлі атак сьогодні, 4 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) та Черкаській (частково) областях застосували аварійні відключення світла.

При цьому в мережі з’являлася інформація про можливе повернення графіків відключень світла в лютому через похолодання. Ці чутки спростували в «Укренерго».

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