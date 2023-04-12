Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі обвалу долара — Finance.ua

Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі обвалу долара Вчора 19:13 — Криптовалюта

Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі обвалу долара

Долар США рухається до «абсолютного колапсу», який надасть різкий імпульс зростання першій криптовалюті.

Про це заявив засновник компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард в інтерв’ю Kitco News.

На його думку, обмежена пропозиція у 21 млн монет дасть Bitcoin перевагу перед золотом і відіграє важливу роль у його «довгостроковому параболічному зростанні до $10 млн».

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«Якщо завтра золото подорожчає до $10 000, ми видобуватимемо його більше. У цьому немає жодних сумнівів, тому що ми знаємо, де воно знаходиться, просто невигідно діставати його з-під землі», — пояснив Лепард.

Бізнесмен упевнений, що цифрове золото залишиться дуже волатильним, а попереду на нього чекають серйозні спади.

«Більшість людей розуміють жарт і усвідомлюють, що фіатна валюта постійно втрачає ціну, і зі зростанням цієї тенденції вони переходитимуть на цифрові активи. [...] Вони підуть у Bitcoin. Вони куплять золото. Вони оберуть нерухомість. Ніхто не буде настільки безглуздим, щоб купувати облігації в урядів, які довели, що не можуть правильно керувати валютою», — додав глава Equity.

Щодо безпеки технології Лепард вважає, що перша криптовалюта навряд чи зазнає краху. Однак, на думку експерта, влада може спробувати сповільнити зростання вартості цифрового золота, ускладнюючи вхід на крипторинок та оподатковуючи торгівлю.

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