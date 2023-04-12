Холдинг та сім'ї мільярдерів. Британія запровадила додаткові санкції проти росії (список) — Finance.ua

Холдинг та сім'ї мільярдерів. Британія запровадила додаткові санкції проти росії (список) Вчора 16:13 — Фондовий ринок

Британія запровадила додаткові санкції проти росії. До списку обмежень потрапив холдинг USM мільярдера Алішера Усманова та сім’ї інших російських мільярдерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.

Хто потрапив до списку санкцій:

батько депутата Держдуми і мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч, а також донька підприємця Варвара;

дружина засновника АФК «Система» Володимира Євтушенкова Наталя, а також його діти Тетяна і Фелікс Євтушенкови;

донька члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв;

дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко;

двоє уродженців Кіпру, які потрапили під обмеження через зв’язки з керівництвом підсанкційної компанії й співпрацю з мільярдером Алішером Усмановим;

заснований Усмановим холдинг USM, який займається бізнесом у видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій;

компанії, які також пов’язують з Усмановим — Curzon Square Limited і Hanley Limited;

компанія Meritservus HC Limited, яку уряд Британії пов’язав із мільярдером Романом Абрамовичем.

Канада нещодавно запровадила санкції проти 14 осіб та 34 компаній з росії, які пов’язані з ПВК «Вагнера» та авіаційним сектором.

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