Холдинг та сім'ї мільярдерів. Британія запровадила додаткові санкції проти росії (список) — Finance.ua
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Холдинг та сім'ї мільярдерів. Британія запровадила додаткові санкції проти росії (список)

Фондовий ринок
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Британія запровадила додаткові санкції проти росії. До списку обмежень потрапив холдинг USM мільярдера Алішера Усманова та сім’ї інших російських мільярдерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.
Хто потрапив до списку санкцій:
  • батько депутата Держдуми і мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч, а також донька підприємця Варвара;
  • дружина засновника АФК «Система» Володимира Євтушенкова Наталя, а також його діти Тетяна і Фелікс Євтушенкови;
  • донька члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв;
  • дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко;
  • двоє уродженців Кіпру, які потрапили під обмеження через зв’язки з керівництвом підсанкційної компанії й співпрацю з мільярдером Алішером Усмановим;
  • заснований Усмановим холдинг USM, який займається бізнесом у видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій;
  • компанії, які також пов’язують з Усмановим — Curzon Square Limited і Hanley Limited;
  • компанія Meritservus HC Limited, яку уряд Британії пов’язав із мільярдером Романом Абрамовичем.
Канада нещодавно запровадила санкції проти 14 осіб та 34 компаній з росії, які пов’язані з ПВК «Вагнера» та авіаційним сектором.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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