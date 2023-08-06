Годинник Apple Watch Series 9 може вийти в рожевому кольорі — Finance.ua

Годинник Apple Watch Series 9 може вийти в рожевому кольорі Сьогодні 02:15 — Фондовий ринок

Годинник Apple Watch Series 9 може вийти в рожевому кольорі

Майбутній годинник Apple Watch Series 9 матиме той самий дизайн, що й попередня серія, однак отримає, зокрема, рожевий колір корпусу. Про це повідомив інформатор ShrimpApplePro.

За його словами, рожевий стане пʼятим кольором алюмінієвих корпусів, які пропонує Apple. У 8-й серії годинники представлені в чорному (midnight), срібному (silver), золотому (starlight) й червоному (Product RED) кольорах.

Очікується, що нові пристрої постачатимуться в меншій коробці.

Також ShrimpApplePro зазначає, що Apple Watch Series 9 будуть оснащені новим чіпом. Як вказує MacRumors, таким чином інформатор підтверджує слова журналіста Bloomberg Марка Гурмана: нова серія годинників базуватиметься на процесорі A15 Bionic, який вперше використовувався в iPhone 13.

Презентація Apple Watch Series 9 має відбутися восени 2023 року. У лютому видання 9to5Mac із посиланням на джерело писало, що Apple розглядає рожевий колір і для майбутніх iPhone 15 та iPhone 15 Plus.

Цікаво, що рожеві ґаджети Apple можуть зʼявитися на тлі успіху фільму «Барбі», який вийшов у липні. За кілька тижнів у прокаті він уже зібрав понад 780,7 млн доларів й увійшов до трійки найкасовіших стрічок 2023 року. Вихід фентезі-комедії породив своєрідний флешмоб: багато людей приходять на сеанси в кінотеатри в рожевому одязі.

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