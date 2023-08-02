Хоча ЗАЕС не працює, вона все одно несе загрозу — міністр — Finance.ua
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Хоча ЗАЕС не працює, вона все одно несе загрозу — міністр

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Те, що зараз Запорізька АЕС не працює, не означає, що небезпека відсутня: в активній зоні та у сховищах все ще є ядерний матеріал.
Як повідомляє Міненерго, про це в інтерв'ю розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Те, що зараз ЗАЕС не працює, не означає, що відсутня небезпека. В активній зоні досі зберігається атомний матеріал. Там ще є сховища відпрацьованого ядерного палива. Будь-який атомний об'єкт — це набір ризиків», — розповів він.
Крім того, Галущенко зазначив, що Україні відомі усі прізвища зрадників та працівників «Росатома» на ЗАЕС. Їх активно передають у МАГАТЕ.
«Знаємо прізвища усіх зрадників. Знаємо прізвища всіх представників „Росатому“, які там перебувають. Якщо вони думають, що ми не знаємо їх прізвища, то вони помиляються», — зазначив міністр енергетики.
Більше того, відомі усі прізвища російських атомників, які змінюються по ротації на ЗАЕС. Він підкреслив, що «прощення» для працівників «Росатома» не буде. Як тільки вони попадають у ротацію, то вже зазначаються у санкційному списку лише за фактом свого перебування там.
«Людина пройшла величезний шлях, вчилася, навчалася і досягла якогось „стопу“ — і за одну ротацію це все перекреслюється», — додав Галущенко.
За матеріалами:
УНІАН
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