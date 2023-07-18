Хмельничанка за $7 тисяч пообіцяла чоловіку допомогти уникнути призову, але він здав її в поліцію — Finance.ua
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Хмельничанка за $7 тисяч пообіцяла чоловіку допомогти уникнути призову, але він здав її в поліцію

Кримінал
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За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 39-річній хмельничанці за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369−2 КК України).
Про це пише Хмельницька обласна прокуратура.
Хмельничанин при спілкуванні з підозрюваною висловив свої побоювання щодо можливої мобілізації до лав ЗСУ.
Жінка переконала, що має можливість вплинути на посадових осіб медичних закладів області в отриманні медичної документації про неможливість проходження військової служби, і для цього не потрібно буде фактично проходити лікування у вказаних закладах.
За свої «послуги» висунула вимогу в передачі їй 7000 тисяч доларів США.
Чоловік погодився на пропозицію та повідомив правоохоронні органи.
Правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання вказаної суми.
Кошти вилучили на місці події.
Їй обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.
За матеріалами:
Finance.ua
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