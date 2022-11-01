Глобальні витрати на охорону здоров’я зростуть на 10% — Finance.ua

Глобальні витрати на охорону здоров’я зростуть на 10% Вчора 05:00 — Страхування

Згідно з опитуванням глобальних медичних страхових компаній, проведеним WTW, інфляція та збільшення використання послуг охорони здоров’я сприяють прогнозованому зростанню глобальних витрат на охорону здоров’я до найвищого рівня за майже 15 років.

Як пише Forinsurer , опитування виявило невелике полегшення, оскільки понад три чверті страховиків (78%) очікують більшого або значно більшого підвищення протягом наступних трьох років.

Дослідження Global Medical Trends Survey 2023 показує, що тенденція витрат на медичне обслуговування зросла з 8,2% у 2021 році до 8,8% у 2022 році — і, за прогнозами, зросте ще більше у 2023 році до стабільно високого середнього глобального значення в 10%.

Зростання витрат торкнеться багатьох регіонів, включаючи Латинську Америку (де прогнозується середнє зростання з 18,2% до 18,9%), Азіатсько-Тихоокеанський регіон (зростання з 6,9% до 10,2%), Близький Схід і Африку (зростання з 10,5% до 11,5%).

У 2023 році очікується, що середній приріст у Європі зросте до 8,6% проти 8% у 2022 році.

Єдиним регіоном, де очікується зниження медичної тенденції, є Північна Америка, де, за прогнозами, тенденція знизиться з 9,4% у 2022 році до 6,5% у 2023 році.

За даними страховиків, основним рушієм медичних витрат залишається надмірне використання медичних послуг (74%) через те, що медичні працівники рекомендують або призначають занадто багато послуг.

Більше половини страховиків (52%) також вказують, що погані звички застрахованих членів є одними з головних факторів.

Недостатнє використання профілактичних послуг (50%) також є суттєвим фактором витрат, який зростає з кожним роком через уникнення медичної допомоги під час пандемії.

Довідка Finance.ua У період з липня до вересня 2022 року WTW провела опитування Global Medical Trends Survey 2023. Загалом в опитуванні взяли участь 257 провідних страхових компаній, які представляють 55 країн.

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