Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро – фон дер Ляєн — Finance.ua
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Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро – фон дер Ляєн

Енергетика
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Європейський Союз і далі надаватиме необхідну допомогу Україні в боротьбі з російською агресією, триває робота над новими економічними обмеженнями, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завдати росії удару по болючому місцю, щоб ще більше послабити її здатність вести війну з Україною. І сьогодні я можу оголосити, що ми працюємо повним ходом над дев’ятим пакетом санкцій. І я впевнена, що дуже скоро ми схвалимо глобальне обмеження цін на російську нафту з „Великою сімкою“ та іншими великими партнерами. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе путіна та його незаконну і варварську війну», — заявила фон дер Ляєн на виступі в Халті, Фінляндія, запис якого оприлюднено у твіттері.
Вона наголосила, що російські атаки на енергосистему України мають єдину мету — терор мирного населення.
«Жінки, чоловіки, діти мерзнуть у темряві через навмисні та варварські напади путіна на цивільну інфраструктуру країни. Єдина мета — тероризувати мирних жителів. Ці дії є воєнними злочинами», — зазначила фон дер Ляєн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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