Глава МЗС Франції пригрозив путіну «масштабними санкціями» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Глава МЗС Франції пригрозив путіну «масштабними санкціями»

20
росія може зіткнутися з «масштабними санкціями», якщо не візьме участі в мирних переговорах з Україною.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Барро заявив, що позиція Франції «дуже зрозуміла: ми хочемо миру, ми хочемо перемовин», і додав, що для розблокування перемовин потрібне «беззастережне перемир’я в повітрі, на морі та на землі на 30 днів».
«Президент Зеленський раз за разом показував, що він відкритий для переговорів, що він хоче дипломатії, що він хоче миру. … Тим часом, єдиною відповіддю путіна були нові бомбардування», — сказав він.
Після візиту лідерів до Києва на вихідних міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та ЄС вранці 12 травня зустрілися в Лондоні, щоб обговорити подальші перспективи України та ширші питання безпеки.
Барро заявив, що під час зустрічі Франція повторить свій заклик «до дипломатії… і до масштабних санкцій, якщо росія вкотре відмовиться серйозно займатися дипломатією і продовжить свою агресію… проти українського народу».
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Великої Британії Кір Стармер і президент Польщі Дональд Туск 10 травня відвідали Київ, щоб продемонструвати підтримку Зеленському, і фактично висунули Путіну ультиматум, попередивши, що 12 травня почнеться новий процес санкцій, якщо Росія не припинить свої атаки на Україну.
За словами джерела Bloomberg у європейському уряді, президент США Дональд Трамп схвалив їхню заяву і дав зрозуміти, що підтримає їх — навіть із додатковими санкціями, якщо це буде необхідно.
володимир путін виступив після пропозиції США, України та ЄС про 30-денне перемир’я з 12 травня. Він відхилив цю пропозицію і запропонував провести переговори в Стамбулі 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до переговорів 15 травня в Туреччині. Він наголосив, що чекає на Путіна в Анкарі, але очікує на згоду Росії на загальне перемир’я.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems