Глава МЗС Франції пригрозив путіну «масштабними санкціями» — Finance.ua

Глава МЗС Франції пригрозив путіну «масштабними санкціями» Сьогодні 15:12

росія може зіткнутися з «масштабними санкціями», якщо не візьме участі в мирних переговорах з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian

Барро заявив, що позиція Франції «дуже зрозуміла: ми хочемо миру, ми хочемо перемовин», і додав, що для розблокування перемовин потрібне «беззастережне перемир’я в повітрі, на морі та на землі на 30 днів».

«Президент Зеленський раз за разом показував, що він відкритий для переговорів, що він хоче дипломатії, що він хоче миру. … Тим часом, єдиною відповіддю путіна були нові бомбардування», — сказав він.

Після візиту лідерів до Києва на вихідних міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та ЄС вранці 12 травня зустрілися в Лондоні, щоб обговорити подальші перспективи України та ширші питання безпеки.

Барро заявив, що під час зустрічі Франція повторить свій заклик «до дипломатії… і до масштабних санкцій, якщо росія вкотре відмовиться серйозно займатися дипломатією і продовжить свою агресію… проти українського народу».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Великої Британії Кір Стармер і президент Польщі Дональд Туск 10 травня відвідали Київ, щоб продемонструвати підтримку Зеленському, і фактично висунули Путіну ультиматум, попередивши, що 12 травня почнеться новий процес санкцій, якщо Росія не припинить свої атаки на Україну.

За словами джерела Bloomberg у європейському уряді, президент США Дональд Трамп схвалив їхню заяву і дав зрозуміти, що підтримає їх — навіть із додатковими санкціями, якщо це буде необхідно.

володимир путін виступив після пропозиції США, України та ЄС про 30-денне перемир’я з 12 травня. Він відхилив цю пропозицію і запропонував провести переговори в Стамбулі 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до переговорів 15 травня в Туреччині. Він наголосив, що чекає на Путіна в Анкарі, але очікує на згоду Росії на загальне перемир’я.

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