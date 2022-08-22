Голова Мінцифри назвав умову дозволу на відрядження за кордон — Finance.ua
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Голова Мінцифри назвав умову дозволу на відрядження за кордон

Казна та Політика
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Уряд з 1 вересня запускає в експериментальному режимі програму «єВідрядження», що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити в короткострокове закордонне відрядження деяких співробітників, яким наразі такий виїзд заборонено.
Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Підготуйтесь до старту «єВідрядження»: подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку,
— повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров додав, що середня зарплата в компанії має бути щонайменше 20 тис. грн і одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше ніж 10% співробітників, а термін відрядження не повинен перевищувати сім днів.
За його словами, з 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі «Дія» в кілька кліків.
Раніше в п’ятницю про ухвалення цієї постанови повідомила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко.
«Великий запит експортно орієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон. І ми сьогодні на Кабміні ухвалили рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості за податками і зборами перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше ніж 20 тис. грн, то 10% штатної чисельності, але не більше ніж 10 людей, матимуть можливість виїжджати на термін до семи днів за заявкою роботодавця. І все це відбуватиметься на порталі «Дія», — описала Свириденко умови.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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