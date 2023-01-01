Гірськолижні курорти Європи підняли ціни на новий сезон щонайменше на 10% — Bloomberg — Finance.ua

Гірськолижні курорти Європи підняли ціни на новий сезон щонайменше на 10% — Bloomberg Сьогодні 04:42 — Особисті фінанси

Гірськолижні курорти Європи підняли ціни на новий сезон щонайменше на 10% — Bloomberg

Цієї зими понад 20 популярних гірськолижних курортів Європи підняли ціни щонайменше на 10%. Це ще більше додало проблем любителям снігу після двох зимових сезонів, які сильно постраждали від Covid-19.

Про це повідомив Bloomberg

Видання зазначає, що через енергетичну кризу катання на лижах цієї зими «буде холоднішим, повільнішим і дорожчим».

Так, французький курорт Аворіаз в Альпах вперше за два роки підвищив ціни на скі-пас (електронний абонемент, який дає право користуватися підйомниками курорту. — Ред.)

У ще одному французькому курорті — Валь-Торансі, опалення лижних підйомників тепер автоматично вимикається, якщо двері відкриті. А ліфти у швейцарському Саас-Фе, працюють повільніше, щоб заощадити енергію.

Французькі гірськолижні курорти Валь-Торанс і Мерібель підняли тарифи приблизно на 15%.

Ціни на зимовий відпочинок зростають по всій Європі, зазначає видання.

Так за даними операторів і страховиків, тиждень на елітному швейцарському курорті Церматт, включаючи абонементи на підйомники, уроки катання на лижах, оренду спорядження та харчування, тепер коштує $1662 на людину, що на 25% більше, ніж минулого року.

А зимовий відпочинок у болгарському Банско коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, але все ж дорожче, ніж рік тому.

Bloomberg подав інфографіку підвищення цін на гірськолижних курортах:

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