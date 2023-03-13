Гібридні авто в Україні: чи є попит та які моделі в лідерах — Finance.ua

Гібридні авто в Україні: чи є попит та які моделі в лідерах
Українські автомобілісти, які не готові пересісти на чисті електромобілі, але при цьому вирішили піти від машин з ДВЗ, обирають моделі з гібридними силовими агрегатами. Лише у лютому автопарк країни поповнився 985 такими автомобілями.
Це на 21% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Показник не такий високий, як хотілося б, але є і позитивна динаміка. Як повідомляє «Укравтопром», зросла частка нових авто в загальній кількості продажів. У звітному періоді вона становить 61% проти 54% у лютому 2022 року.
Яку марку обирають українці
- Лідером у сегменті нових гібридних автомобілів став Mercedes-Benz GLE. Йому віддали перевагу 78 українців.
- Друге та третє місце в рейтингу посідають Toyota Corolla Cross та Range Rover з результатом 50 та 43 реєстрацій відповідно.
Серед гібридів, що імпортуються з-за кордону, найбільшим попитом користувалася Toyota Prius. На її рахунку 51 реєстрація. Також у трійку лідерів увійшли Ford Fusion US (42 одиниці) та Chevrolet Volt (38 одиниць).
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