Гібридні авто в Україні: чи є попит та які моделі в лідерах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гібридні авто в Україні: чи є попит та які моделі в лідерах

Технології&Авто
30
Гібридні авто в Україні: чи є попит та які моделі в лідерах
Гібридні авто в Україні: чи є попит та які моделі в лідерах
Українські автомобілісти, які не готові пересісти на чисті електромобілі, але при цьому вирішили піти від машин з ДВЗ, обирають моделі з гібридними силовими агрегатами. Лише у лютому автопарк країни поповнився 985 такими автомобілями.
Це на 21% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Показник не такий високий, як хотілося б, але є і позитивна динаміка. Як повідомляє «Укравтопром», зросла частка нових авто в загальній кількості продажів. У звітному періоді вона становить 61% проти 54% у лютому 2022 року.

Яку марку обирають українці

  • Лідером у сегменті нових гібридних автомобілів став Mercedes-Benz GLE. Йому віддали перевагу 78 українців.
  • Друге та третє місце в рейтингу посідають Toyota Corolla Cross та Range Rover з результатом 50 та 43 реєстрацій відповідно.
Серед гібридів, що імпортуються з-за кордону, найбільшим попитом користувалася Toyota Prius. На її рахунку 51 реєстрація. Також у трійку лідерів увійшли Ford Fusion US (42 одиниці) та Chevrolet Volt (38 одиниць).
Плануєте виїжджати за кордон на власному авто? Не забувайте про Зелену картку! Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.