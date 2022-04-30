Гетманцев: у Кабміні знають, як вирішити проблему дефіциту палива, але ціни зростуть — Finance.ua

Гетманцев: у Кабміні знають, як вирішити проблему дефіциту палива, але ціни зростуть

Вчора 19:34 — Казна та Політика

Гетманцев: у Кабміні знають, як вирішити проблему дефіциту палива, але ціни зростуть

Скасувавши податок на бензин, державу позбавили десятків мільярдів гривень доходу, але у результаті це рішення не призвело до стабілізації цін на пальне. Проте висновки вже зроблено.

Про це в інтерв’ю УНН розповів народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

На запитання про те, коли закінчиться нестача бензину на АЗС, нардеп відправив до Міністерства економіки, але розповів своє бачення процесу.

«Ми могли б ефективно займатися цим напрямком. Очевидно, що скасування податків на бензин позбавило державу надходжень і не призвело до стабілізації цін, через дефіцит, чорний ринок палива і зростання цін на нафту. Очевидно, що в ситуації такої невизначеності скасуванням податків не можна було вирішити жодну проблему. Сьогодні вже нікого не хвилює, яка ціна — хвилює можливість лише заправитися. Але я думаю, вони (Міністерство економіки. — Ред.) висновки зробили і заходи вживуть зараз. Я знаю, що вони над цим працюють», — зазначає співрозмовник і додає, що прем’єр-міністр взяв ситуацію під особистий контроль.

Гетманцев не виключає прогнозованого підвищення цін у майбутньому, припускає, що вартість бензину може перевалити за 45 грн за літр та підскочити до 50-ти.

«В умовах дефіциту... те, що пропонував зробити я, — пропонував працювати державними інтервенціями. Тобто закуповувати паливо, і через заправки за фіксованою ціною його продавати таким чином, щоб насичувати попит. Беручи на державу якусь частину ціни та стабілізувати ціну. Це дуже складний процес, трудомісткий. Це складніший набагато процес, ніж лінійне скасування податків. Щохвилини потрібно все контролювати», — каже нардеп.

У цьому додає, що «це єдиний ефективний і правильний шлях за умов військової економіки».

«Він може бути впроваджений. Наскільки я знаю, зараз упроваджується. Просто грошей менше у держави стало», — додав він.

Також Гетманцев торкнувся теми імпорту бензину через західний кордон. За його словами, зараз на ньому стоїть велика кількість життєво необхідних вантажів через черги, що утворилися через бажання деяких громадян отримати авто з Європи.

«На даний момент у нас бензин стоїть у чергах три доби» — пояснив він.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо державного регулювання цін на нафтопродукти, що дозволить протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС.

Тим часом, на столичних заправках спостерігається дефіцит пального — люди стоять у кілометрових чергах.

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